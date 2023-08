Apple chystá revoluci u řemínků pro Apple Watch, budou měnit barvu podle vašeho oblečení

Nejeden majitel Apple Watch volá, aby Apple umožnil uživatelům vytvářet své vlastní ciferníky. Po tomto pochopitelně volají i společnosti třetích stran. Apple se ale k takovému kroku nemá. A nic nenasvědčuje tomu, že by tomu mělo být v budoucnu jinak. Ovšem nad poměrně inovativním řešení designu ciferníku, tedy alespoň dle patentové přihlášky, Apple přemýšlí.

Patent nese klasicky poměrně spletitý název „Electronic Devices With Color Sampling Sensors„. Popis patentu je jako obvykle odborný a zdlouhavý. Nicméně jde v něm o to, že by displej Apple Watch změnil barvu na základě toho, co v daný okamžik nosíte. Podle patentu by se barva ciferníku měla odvíjet od barvy vnějšího předmětu. Přímo zmíněn je pásek, kus oděvu nebo jiný vhodný předmět. Barva ciferníku by tak mohla elegantně ladit k vašemu outfitu. Aby takové řešení bylo možné, tak by hodinky měly senzor detekující barvy, a to přímo v displeji. Hodinky by pak bylo třeba na konkrétní předmět namířit. V textu patentu konkrétně stojí následující: „Displej může vyzařovat sekvenci červeného, zeleného a modrého světla a světelný senzor může detekovat množství odražených paprsků, aby určil odrazivost vnějšího objektu.“ Jako obvykle u podobných článků je ale třeba říct, že se jedná pouze o patent, který Apple nemusí nikdy uvést v život. Líbilo by se vám něco podobného?