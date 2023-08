Shazam se na iPhonech dočkal dalšího skvělého vylepšení

Aplikaci Shazam je zřejmě zbytečné jakkoliv sáhodlouze představovat, jelikož jí má ve svém telefonu takřka každý jablíčkář, byť o tom třeba ani úplně neví. To proto, že se jednak jedná o suverénně nejlepší rozpoznávač hudby pro smartphony a jednak také proto, že tuto aplikaci Apple před několika lety odkoupil a poté integroval od svého operačního systému iOS. Ten je díky tomu nyní schopný bez nutnosti instalace aplikace přímo z App Store přehrávaný zvuk rozpoznat a uživateli říci, o co přesně se jedná, popřípadě jej rovnou nasměrovat do Apple Music či Spotify. A jelikož si je Apple obliby Shazamu velmi dobře vědom, rozhodl se nyní aplikaci opět vylepšit.

Do Shazamu dorazily konkrétně ve verzi 15.38, která byla vydána před pár hodinami, nové možnosti ve formě widgetů pro zamknutou obrazovku. Pokud jste tedy příznivci widgetů na lock screenu a zároveň využíváte Shazam ve velkém, můžete si nyní na zamčenou obrazovku vašeho iPhonu přidat jednak ikonu pro rychlou aktivaci Shazamu a jednak widget zobrazující, co jste naposledy shazamovali, tedy vyhledávali. Zatímco první widget zabírá jen jedno widgetové pole a lze tedy vedle něj dát další čtvercový widget, druhý zmiňovaný je dvoupolový obdélníkový, takže zabírá dvě místa. Pokud vás tedy podobný upgrade láká, nainstalujte si nejnovější verzi Shazamu a widgety si dle svých potřeb přidejte na telefon.