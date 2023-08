Zemřela legenda. John Warnock byl spoluzakladatel Adobe a tvůrce formátu PDF

Koncem minulého týdne zemřel John Warnock, spoluzakladatel společnosti Adobe. O úmrtí Warnocka, který se podílel na založení společnosti v roce 1982 a do roku 2000 v ní působil jako generální ředitel, informovala firma mimo jiné na sociálních sítích.

Warnock zemřel v sobotu ve věku 82 let, příčina smrti nebyla oficiálně zveřejněna. Zanechal zde po sobě manželku Marvu Warnock a tři děti. John Warnock založil společnost Adobe v roce 1982 spolu s Charlsem Geschkem. Prvním softwarem z dílny Adobe, který spatřil světlo světa, byl program Adobe PostScript. Warnock působil ve firmě převážně jako generální ředitel, a to až do roku 2000, kdy se odebral do důchodu. I v důchodovém věku ale byl jedním z členů představenstva.

It is with profound sadness we share the passing of our beloved co-founder, Dr. John Warnock. One of the greatest inventors of our generation, his indomitable spirit and innovations leave an enduring impact on Adobe and the world. Rest in peace, John. ❤️ https://t.co/Lfbhnoe5Dr pic.twitter.com/NiYNiMhEos

