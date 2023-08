V Garminu se probrali. Chystá se novinka, po které uživatelé roky volají 

Byl to dlouhý zimní spánek ignorování všech těch nářků od uživatelů hodinek společnosti Garmin, kteří toužili po jednom – přidat možnost automatické detekce spánku i pokud si jdete zdřímnout během dne. Už příští měsíc se ale možná konečně dočkáme.

Mnoho chytrých hodinek s monitoringem spánku registruje údaje o něm pouze v noci, přičemž zcela ignoruje jakékoli zdřímnutí během dne. Samozřejmě to má potom vliv na různá měření, doporučování i hodnotu Body Battery, tedy vaše jisté nabití energií, které s postupem dne klesá, a i krátký spánek by ji mohl dobít, což se ale nyní neděje. Aktuální únik informací však naznačuje, že v Garmin toto konečně řeší.

Funkce Garmin Sleep Coaching by měla dokonce dorazit už příští měsíc, a to pravděpodobně s připravovanými hodinkami Garmin Venu 3. Funkce by měla umět automaticky zaznamenat spánek, pokud bude trvat alespoň 10 minut, a to kdykoli přes den. Trackování by navíc mělo jít spustit i ručně (což u některých modelů jde již nyní). Dobrou zprávou je i to, že by se funkce měla dostat do všech hodinek Garminu, které používají snímač Elevate 4, který jako první přidal variabilitu srdeční frekvence (HRV), zpětně.

Navíc, po ukončení i takto krátkého spánku by vám měly hodinky zobrazit widget podobný Morning Reportu, který vás bude informovat o kvalitě vašeho zdřímnutí. S ohledem na fakt, jak konkurence do trackování spánku šlape (aktuálně třeba Galaxy Watch6 Samsungu), je to jistě přínosná novinka.

