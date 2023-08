Valley of Genius: neuvěřitelná kniha, která vás přenese do Silicon Valley v době jeho největší slávy!

Když jednou zavítáte do Silicon Valley a uděláte to stejně jako já, že se nejprve půjdete podívat na garáž Steva Jobse, kde začal Apple a druhý den budete mít možnost navštívit Apple Park, jednoduše vám spatne brada. Ať chcete nebo ne, začne vás celé Silicon Valley fascinovat a to zdaleka ne jen díky Applu. Společností, které zde přepisovaly technologické dějiny světa je zde spousta. Pokud vám není 60 a nežili jste tou dobou v Cupertinu, Palo Altu a dalších okolních městech, jen těžko si dokážete představit atmosféru, jakou tehdy křemíkové údolí zažívalo.

Po návratu ze Silicon Valley jsme byl doslova fascinovaný vším, co jsem zde viděl a protože ani mě není 60 a nežil jsem zde, rozhodl jsme se si alespoň něco přečíst a zkusit se vžít do toho jak vypadala éra lidí jako je Steve Jobs, Steve Wozniak, Dough Engelbart, Alan Kay, Nolan Bushnell, Howard Warshaw, Andy Hertfeld a mnoha dalších. Tou podle mnoha a nyní mohu říct že i podle mě nejlepší možností je přečíst si knihu Valley of Genius od Adama Fishera. Právě v ní se dočtete vše o tom, jaké to bylo, když vznikaly firmy jako je Apple, Atari, Google, Facebook a spousta dalších.

Kniha vypráví o tom, jak vznikalo údolí, ve kterém sídlí firmy, které zná každý jeden člověk na světě. Pojednává o atmosféře tohoto místa, o tom jak vnznikaly první komerčně úspěšné projekty, jak se rozšiřoval internet a web jako takový a jak toho lidé ze Silicon Valley využívali. Kniha je vlastně vyprávěním těch nejdůležitějších lidí ze Silicon Valley, kteří se doplňují a vypráví jednotlivé příběhy a rozhodně vše není jen růžové a nedozvíte se zde jen o úspěších, ale také o tom, co se nepovedlo. Jak sám autor knihy říká, příběhy, které se zde dočtete, jsou nepravděpodobně pravdivé.

Kniha má celkem 470 stran z nichž pár je věnováno fotografiím, jinak jsou plné textu. Českého ani Slovenského překladu se bohužel nedočkala a tak si ji pokud chcete, musíte přečíst v angličtině. Její cena je 16,99$ a není problém ji zakoupit ani v ČR a SR u známých prodejců knih. Pokud tedy chcete poznat Silicon Valley a dozvědět se o něm od zakladatelů, vývojářů, hackerů a všech, kteří jej budovali k dnešní podobě, je to za mě rozhodně ta nejlepší možnost. Sám jsem knihu ještě zcela nedočet, ale po prvních desítkách stran musím říct, že jsme si vybral rozhodně správně.