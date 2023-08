Podívejte se na nejzajímavejší aukce, spojené se Stevem Jobsem

Aukce, spojené jakýmkoliv způsobem se společností Apple, se dlouhodobě těší velké popularitě. Nemalou oblibu mají dražby, v jejichž rámci se prodávají předměty, spojené přímo se zakladateli cupertinské společnosti. Kde najít aukce, související se samotným Stevem Jobsem?

Smlouva na textový procesor pro Macintosh, vlastnoručně podepsaný šek, plakát z NeXT Computer nebo třeba set vizitek. To všechno jsou předměty spojené se spoluzakladatelem společnosti Apple Stevem Jobsem, které v současné chvíli putují do dražby. Najít je můžete v nabídce známé a renomované aukční síně RR Auctions. Pokud se vám nechce na webu procházet stránky jednotlivých dražeb a hledat konkrétní „jobsovské“ aukce, můžete přejít přímo na stránku, kde tyto specifické dražby najdete všechny pohromadě.

Fotogalerie Steve Jobs aukce 1 Steve Jobs aukce 2 Steve Jobs aukce 3 Steve Jobs aukce 4 Steve Jobs aukce 5 Steve Jobs aukce 6 Steve Jobs aukce 7 Steve Jobs aukce 8 Steve Jobs aukce 9 Steve Jobs aukce 10 Steve Jobs aukce 11 Vstoupit do galerie

Kromě aukčních klasik, jako jsou podepsané vizitky, smlouvy nebo třeba plakáty s nejrůznějšími Apple produkty, zde najdete i některé kuriozity. Patří mezi ně například Jobsem ručně psané poznámky k aplikaci Astrochart pro počítač Atari, pocházející z roku 1975. Cena této konkrétní dokumentace činí v tuto chvíli necelých 3,5 tisíce dolarů. I v případě, že do žádné z aukcí nemáte v plánu přihazovat, stojí zmíněná nabídka rozhodně za pozornost – na webu aukční síně RR Auctions totiž můžete procházet i desítky fotografií dražených předmětů, se kterými se běžně nesetkáte.

Přehled aukcí, spojených se Stevem Jobsem, najdete zde.