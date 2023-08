Do aukce míří šek podepsaný zakladateli Applu. Je starší než on sám

Předměty, související se společností Apple, se na nejrůznějších aukcích dlouhodobě těší velké popularitě. Někdy může jít o stará, ale dokonale zachovaná Apple zařízení, jindy zase o předměty, spojené se zakladateli Applu. Tentokrát míří do dražby šek, podepsaný Stevem Jobsem a Stevem Wozniakem.

Šek, který Steve Jobs a Steve Wozniak vystavili na součástky při vytváření počítače Apple I, jde do dražby spolu s Jobsovým ručně psaným reklamním návrhem a dalšími vzácnými předměty, spojenými s Applem. Není to poprvé, co se draží šek podepsaný Jobsem. Tento konkrétní šek, ale tento konkrétní, na který se nyní přijímají nabídky na aukci RR Auction, je však teprve druhým šekem v historii, který vypsal on a spoluzakladatel společnosti Apple Steve Wozniak. Předchází samotný Apple asi o 13 dní a jedná se o dočasný šek před oficiálním otevřením firemního účtu.

Dočasný šek číslo 2 je datován 19. března 1976 a je vystaven na společnost vyrábějící desky s plošnými spoji na částku 116,97 USD (v dnešní hodnotě asi 630 USD). Aukční síň RR Auction uvádí, že se jedná o šek společnosti Wells Fargo o rozměrech 7,5 × 3 palce, a přestože je dočasný, je na něm uvedeno stejné směrovací číslo a číslo účtu jako na ostatních prvních šecích společnosti Apple.

Podle odhadů aukční síně RR Auctions by se zmíněný šek mohl prodat minimálně za 50 tisíc dolarů. Aukce probíhá až do 24. srpna tohoto roku, kromě šeku je její součástí ještě několik desítek dalších předmětů, souvisejících se společností Apple – například zmíněný návrh reklamy na počítač Apple I, funkční Apple I a počítač Apple Lisa.