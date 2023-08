Microsoft něco chystá. Ukáže to 21. září

Microsoft rozeslal novinářům upozornění na plánovanou akci, která se uskuteční 21. září. Právě v ten den pořádá společnost v New Yorku událost, na které nám zcela jistě ukáže nové produkty. Pozvánka nicméně nenaznačuje zhola nic. Je ale více než zřejmé, že půjde o řadu Surface.

Právě Surface totiž Microsoft představoval v říjnu – logicky proto, aby stihl vánoční sezonu. Zářijový termín by ale mohl lépe konkurovat iPhonům, i když je otázka, koho budou produkty Microsoftu zajímat, když bude celý svět řešit iPhony 15. Mohli bychom se dočkat produktů, jako jsou Surface Go 4, Surface Laptop Studio 2 a Surface Laptop Go 3.

Zcela určitě se pak dostane i na novinky kolem Windows 11. Během října by totiž uživatelé Windows měli očekávat aktualizaci systému. Dá se čekat, že postupně bude o akci Microsoftu unikat více informací.