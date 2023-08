Apple Vision Pro by mohl disponovat větším úložištěm než většina iPhonů

Kolik úložného prostoru potřebuje zařízení typu Apple Vision Pro? Podle poznatků založených na praktických zkušenostech vývojářů pravděpodobně více než většina iPhonů.

Podle serveru iPhoneSoft disponuje headset z dílny cupertinského giganta 1 TB místního úložiště. Kapacita byla údajně zobrazena v aplikaci Nastavení systému VisionOS.

S ohledem na to, co je doposud o Vision Pro známo, není příliš překvapující, že společnost možná plánuje poskytnout náhlavní soupravě pro smíšenou realitu velkorysé množství úložného prostoru. Ten bude zapotřebí pro aplikace, média i projekty. Apple staví Vision Pro do pozice plnohodnotného, samostatného počítače. Použití stejného čipu M2, který pohání iPad Pro a vybrané modely Maců znamená, že výpočetního výkonu by měl mít dostatek.

Samozřejmě je zde eventualita, že hardware pro vývojáře a finální verze Vision Pro, kterou Apple dodá na pulty, nebudou mít stejné specifikace, pročež by Apple mohl za avizovanou cenu 3 500 amerických dolarů prodávat verzi s 256 GB a za příplatek nabízet 512GB a 1TB variantu.

V současné době se čip Apple M2 kombinuje s až 2TB úložištěm v řadě MacBook Air. Ačkoli lze říci, že jediná konfigurace Vision Pro představuje nejjednodušší cestu, jak operativně produkt dostat mezi zákazníky, je poměrně nepravděpodobné, že by Apple nenabízel i dražší verze.

Apple Vision Pro se podle společnosti nejprve objeví u prodejců počátkem roku 2024 ve Spojených státech, přičemž později budou prodeje zahájeny i v dalších regionech.