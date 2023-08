Apple letos nenabídne k iPhone 15 Pro kožený obal, tvrdí známý leaker

Již od roku 2013, tedy od dob iPhone 5s, přichází ruku v ruce s novým modele iPhone také originální kožený obal od Applu. Letos by to však mělo být jinak, alespoň to tvrdí leaker DuanRui, který se doslechl, že Apple kožený obal pro iPhone 15 nepředstaví. Je otázkou, zda to znamená, že obal nebude k dispozici vůbec nebo, že se jeho vydání opozdí.

Apple se dlouhodobě potýká s problémem „špinění“ kožených obalů, které často mení barvu v závislosti na barvě kapes vašich kalhot. Taktéž je možné, že se Apple rozhodl být ještě více ekologický a jít více na ruku mulovníkům zvířat a tak zrkátka chce postupně zcela vynechat kožené produkty ze své nabídky. Zatím je však nutné podotknout, že s touto informací přišel pouze jediný zdroj a zda je nebo není pravdivá se dozvíme nejdříve v září při představení samotného iPhone 15 a dalších novinek.