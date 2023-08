Eset bude v Bratislavě konkurovat Silicon Valley, prohlédněte si jeho nové sídlo

Technologických firem, které by si mohly dovolit postavit sídlo na úrovni těch, které najdeme v Silicon Valley je v Česku a na Slovensku jenom hrstka. Jednou z nich je Eset, který se chystá vybudovat v Bratislavě, mezi Patronkou a Lamačem sídlo, které by mohlo konkurovat těm, které má Google, Facebook a další. Celký kampus je nejen obří kolos, ale také zajímavé architektonické dílo.

Sám Eset se ani nijak netají tím, že právě tyto ambice má: „Ambíciou je vybudovať Campus podobný Silicon Valley v srdci Európy, ktorý nielen pritiahne nové talenty, ale dokáže si ich aj dlhodobo udržať. Napriek pôsobeniu vo sfére digitálnej bezpečnosti, cieľom projektu je umožniť verejnosti nahliadnuť do sveta inovácií novej generácie. Ambíciou je ponúknuť aktívne pulzujúce miesto s pozitívnym dopadom na celé svoje susedstvo a v širšom kontexte aj na celé mesto,“ uvádí Eset ve své tiskové zprávě.

Za architekturou celého projektu stojí slavné Dánské studio BIG – Bjarke Ingels Group. Studio navrhlo projekt tak, aby i přes svou velikost působil komunitně a dával dostatek prostoru i pro veřejnost, která bude mít možnost některé budovy využívat. Kromě toho zde bude také řada služeb, které mohou být využívány jak zaměstnanci, tak i veřejností. To je celkem unikát, protože pokud jste někdy byli v Silicon Valley, dáte mi za pravdu, že jste zažili to co já, kdy pokud nejste zaměstnanec dané firmy, nedostanete se v jejím kampusu prakticky nikam.

Eset postaví celkem čtyři hlavní objekty a další menší objekty, které je budou doplňovat. Objekt A by měl mít 12,5 tisíce metrů čtverečních, objekt B pak dokonce 15 tisíc metrů a C a D každý po osmi tisících metrech čtverečních. Celkově tak jen hlavní budovy nabídnou prostor více jak 43,5 tisíc metrů čtverečních. Sloužit budou pro až 2500 zaměstnanců, kteří zde najdou 1 404 parkovacích míst, z nich 1275 bude ukryto v podzemí. Projekt by měl své brány otevřít v roce 2027 a Eset do něj investuje více než 150 000 000 Euro.