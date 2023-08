Chcete mít doma jednu skutečnou legendu? Připravte se na Lego Concorde 

Legendárních letounů je samozřejmě více. Mezi těmi dopravními ale jistě vyčnívá právě Concorde, tedy britsko-francouzský nadzvukový dopravní letoun, který byl ve službě v letech 1976 až 2003. Nyní si jej budete moci pořídit jako Lego.

Česká Wikipedie o tomto technologickém zázraku píše, že jeho maximální rychlost přesahovala dvojnásobek rychlosti zvuku – Mach 2,04 s cestovní rychlostí 2158 km/h a místy pro 100 cestujících. Poprvé letěl v roce 1969, do služby vstoupil v roce 1976 a v létání pokračoval dalších 27 let. Jde o jeden ze dvou nadzvukových dopravních letounů, které byly provozovány komerčně; druhý je sovětský Tupolev Tu-144, který byl nasazen na konci sedmdesátých let.

Lego Concorde má na svou délku více jak metr, skládá se z 2 083 kostek a do prodeje jde 7. září 2023 za cenu 5 099 Kč. V balení najdete i podstavec, který informuje o technických detailech letadla, kterému nechybí sklopný nos, který pilotům zajišťoval výhled na dráhu během přistání nebo funkční podvozek. Je zde i přístup prostoru pro pasažéry, kde je 40 sedadel v přední a 60 sedadel v zadní části kabiny. Doporučený věk pro stavění je 18+.

Stavebnice Lego koupíte zde