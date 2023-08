Kdy vyjde iOS 17 a rozjede jej i váš iPhone?

Září je za dveřmi a společně s ním také uvedení iPhonů 15 a nové verze operačního systému iOS 17. Zatímco veřejná beta je uživatelům k dispozici již od poloviny července, na tu ostrou si budeme muset ještě pár týdnů počkat. Kdy lze očekávat upozornění na velkou aktualizaci v jablečných telefonech? A kterých se to bude týkat?

Datum vydání iOS 17 není jednoduché odhadnout, vše se bude odvíjet od data představení nových iPhonů, přičemž momentálně se jako nejnadějnější kandidáti jeví termíny 12. nebo 13. září. První z nich považuje za nejpravděpodobnější agentura Bloomberg a druhý server 9to5Mac.

Podíváme-li se do historie posledních několika let, držel se cupertinský gigant schématu, kdy k vydání došlo více méně ve stejné době, kdy se nové iPhony začaly objevovat na pultech prodejců. V případě iOS 15 v roce 2021 byla verze 15.0 zpřístupněna 20. září, tedy 6 dní po představení iPhonů 13. 5 dnů po uvedení iPhonů 14, dorazil k uživatelům 12. září 2022 systém iOS 16. Pomineme-li roky předcházející těmto událostem, jež byly výrazněji ovlivněny epidemiologickou situací a akceptujeme-li termíny 12. nebo 13. září, pak se jako reálná jeví druhá polovina 38. týdne tohoto roku, tedy okolo 20. až 22. září 2023. Takové nebo jemu velmi blízké datum navíc podporuje tvrzení Marka Gurmana z agentury Bloomberg o termínu 22. září, coby data, kdy bude řada iPhone 15 uvedena do prodeje.

Fotogalerie iOS 17 2 iOS 17 11 iOS 17 1 iOS 17 6 iOS 17 12 iOS 17 3 iOS 17 14 iOS 17 15 Vstoupit do galerie

Za předpokladu, že nedojde k nepředvídaným komplikacím s dodávkami, lze toto považovat za reálné rozmezí, ve kterém se iOS 17 dočkáme, neboť tou dobou si budou odnášet z pultů domů své první iPhony 15 jejich nadšení majitelé.

Které modely budou podporovány iOS 17?

Pokud o upgradu svého současného hardwaru neuvažujete, pak je pro vás mnohem důležitější otázka kompatibility iOS 17.

Podporována budou následující zařízení:

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (druhé generace nebo pozdější)

Pokud se váš telefon v seznamu nenachází, pak stojí za zvážení, zda nepřistoupit k upgradu popřípadě nevyužít příchodu iPhonu 15, jež bude mít za následek pokles ceny současných modelů. Tedy v to alespoň doufáme, i když je pravda, že loni se tak kvůli navýšení cen prakticky nestalo.