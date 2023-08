5 tipů, jak vytvořit bezpečný číselný kód k iPhonu

Čím delší, tím lepší

Alfanumerické přístupové kódy nejsou pro každodenní používání pro většinu lidí praktické. Pokud máte pocit, že by vám v životě více vyhovoval standardní číselný přístupový kód, který se lépe pamatuje a rychleji zadává, pak stačí, aby byl váš přístupový kód delší, a případní útočníci to budou mít těžší. Ideální by bylo, kdyby měl osm až deset číslic. Pro změnu číselného kódu na vašem iPhonu spusťte Nastavení -> Face ID a kód. Přesuňte se zhruba do poloviny obrazovky, klepněte na Změnit kód zámku a postupujte podle pokynů na displeji.