Recenze nabíječky Epico Mag+ Foldable Wireless Charging Stand: Skvělě fungující designový skvost

V dnešní recenzi se podíváme na designově zajímavou trojitou bezdrátovou nabíječku z dílny společnosti Epico. Ta nám totiž na testy poslala do redakce novinku ve formě Mag+ Foldable Wireless Charging Stand a jelikož mi již nějakou dobu dělá společnost na pracovním stole, je nejvyšší čas vám o ní povědět více.

Technické specifikace

Ještě než se pustím do rozboru mých dojmů z testování nabíječky, není od věci představit vám její technické specifikace. Tak tedy, Epico Mag+ Foldable Wireless Charging Stand je trojitá bezdrátová nabíječka schopná zároveň nabíjet smartphone, Apple Watch a AirPods. K dispozici je podpora magnetického přichycení smartphonu á la MagSafe s tím, že maximální nabíjecí výkon pro smartphony je 15W. Jedním dechem je ale třeba dodat, že kvůli absenci certifikace lze iPhony nabíjet i po magnetickém přichycení „jen“ 7,5W jako u standardních bezdrátových nabíječek. Pro Apple Watch jsou zde pak k dispozici 3W a pro AirPods, potažmo jiné zařízení podporující standard Qi 5W. Na pomalé nabíjení si zde tedy stěžovat nelze. Osobně navíc musím výrobce pochválit i za přibalení 25W USB-C Power Delivery napájecího adaptéru, jelikož se nejedná v poslední době o standard. A víc toho vlastně člověk pořizující si bezdrátovou nabíječku z technického hlediska vědět ani nepotřebuje.

Zpracování a design

Pokud vás již omrzely plastové bezdrátové nabíječky, zde si přijdete na své. Epico se totiž rozhodlo svůj kousek vyrobit z kombinace slitiny hliníku a silikonu, přičemž hliník je samozřejmě využit pro většinu těla, silikon zde pak zase plní roli povlaku míst, která přichází do styku s nabíjenou elektronikou, aby ta po nabíječce jednak neklouzala a jednak zde nehrozilo například riziko odření a tak podobně.

Fotogalerie epico nabijecka 2 epico nabijecka 3 epico nabijecka 4 epico nabijecka 6 epico nabijecka 7 epico nabijecka 8 Vstoupit do galerie

Zatímco na produktových fotkách je nabíječka poměrně světlá, musím říci, že v reálu nemá příliš daleko do vesmírně šedé z dílny Applu, což osobně kvituji. Totéž pak musím říci i o její celkové konstrukci, která je za mě zkrátka super. Nabíječka se totiž skládá ze základny, do které je implementován nabíjecí puk pro Apple Watch spolu s Qi cívkou pro AirPods či jinou elektroniku, a na kloubu umístěné nabíjecí plochy pro smartphone, kterou si lze nastavit dle vašich preferencí. Pokud tedy chcete telefon nabíjet naležato, není problém. Pokud naopak prahnete po nabíjení v 90 stupních, taktéž to není problém, stejně jako jde samozřejmě nabíjecí rameno nastavit tak, aby byl váš telefon „položen“ třeba v 60stupňovém či jiném náklonu a vy byste tak na něj viděli dobře de facto kdykoliv. A díky nasazení magnetu si můžete být i při kolmé poloze telefonu jisti tím, že jej magnety podrží a tedy nehrozí jeho pád. Nicméně rozhodně neplatí, že je MagSafe zároveň podmínkou k funkčnosti nabíječky, jelikož tomu tak skutečně není! Máte-li tedy starší iPhone či jiný telefon s podporou bezdrátového nabíjení, pokud si nabíjecí plochu v rameni nastavíte tak, aby z ní telefon nesjel, nebudete mít s nabíjením sebemenší problém.

Super mi přijde i to, že je nabíječka velmi kompaktní jak rozměrově, tak i z hlediska možnosti složení. Díky tomu jí tedy není problém vložit klidně i do kapsy od kalhot a v případě potřeby jí využít nejen pro nabíjení, ale i coby stojánek například pro sledování videí, čtení zpráv, popřípadě jako stativ pro fotku (tedy samozřejmě za předpokladu, že máte k dispozici pevný rovný podklad, na který lze stojánek umístit).

Kdybych pak měl zhodnotit zpracování jako takové, zde upřímně není co vytknout. Kombinace výše zmíněných materiálů je za mě trefou do černého, stejně jako volba minimalistického designu. A jelikož byste i při bližším pohledu hledali marně jakékoliv designové nedotaženosti či výrobní zvláštnosti, nebojím se říci, že pokud se pro tuto nabíječku rozhodnete, bude doslova ozdobou vašeho stolu, nočního stolku či jakéhokoliv místa, kam ji umístíte.

Testování

Než se pustím do zhodnocení nabíjení, rád bych se v pár řádcích věnoval manipulaci s kloubem nabíječky a celkovou pohodlností využívání, jelikož tyto věci si za mě zaslouží pochvalu. Kloub mezi nabíjecí plochou telefonu a základnou je totiž tak akorát pevný, díky čemuž s ním lze na jednu stranu pohodlně manipulovat, ale na druhou stranu si můžete být jistí tím, že jak plochu nastavíte, tak i zůstane a to i s připevněným telefonem na ní. Nemusíte mít tedy strach z toho, že by se gramy telefonu navíc při umístění na nabíječku na poloze nabíjecí plošky negativně podepsalo. Super je za mě ale třeba i síla magnetického uchycení, které je pevné, ale opět „tak akorát“, díky čemuž není problém telefon snadno z nabíječky odepnout.

Zatímco s nabíjecí plochou pro AirPods manipulovat nelze, magnetický nabíjecí puk pro Apple Watch je výklopný, díky čemuž máte možnost své hodinky nabíjet jak standardně položené jejich zadní stranou dolů, tak i v poloze na boku, což vám umožní jednoduše sledovat například Režim nočního stolku. Je tedy rozhodně fajn, že si lze vybírat i zde.

Nejdůležitější vlastností každé nabíječky je logicky její funkčnost z hlediska nabíjení a ta je zde naprosto bezproblémová. Absence certifikace, která by odemkla plnou rychlost při připnutí MagSafe iPhonů k magnetické plošce nabíječky sice trochu zamrzí, nicméně vzhledem k tomu, že 7,5W klasického bezdrátového nabíjení také není špatná hodnota, můžete počítat s tím, že svůj telefon nabijete poměrně rychle i tak. V mém případě jsem tedy iPhone 14 Pro nabil z 0 na 100 % za zhruba 2,5 hodiny, což nepovažuji za špatnou hodnotu. Je mi navíc jasné, že při deaktivaci notifikací či řady dalších funkcí bych se dostal na 100 % ještě rychleji, ale upřímně, na rychlost nabíjení příliš nehraju a tudíž mi nějaká ta minuta navíc vůbec nevadí. Co se pak týče Apple Watch a AirPods, zde je nabíjení taktéž standardně rychlé, což je však s ohledem na technické specifikace tak nějak očekávatelné.

Abych však jen nechválil, je tu jedna drobnost, která mě trochu mrzí, byť musím jedním dechem dodat, že se jedná spíš o vlastnost materiálu, nežli o neduh této konkrétní nabíječky. Na mysli mám konkrétně poměrně snadné „zamatlání“ silikonových míst. Šmouhy se totiž dají na silikon nachytat poměrně jednoduše a co je horší, dostat je z těchto míst není úplně jednoduché. Pokud tedy budete nabíječku používat aktivně, počítejte s tím, že zkrátka nějakou tu šmouhu na silikonu „chytne“ a na jejím designu se to mírně podepíše. Je to sice škoda, ale znovu opakuji, že se jedná o vlastnost takto použitého silikonu a na Epico se v tomto směru vlastně ani nelze příliš zlobit.

Fotogalerie #2 epico nabijecka 11 epico nabijecka 10 epico nabijecka 9 epico nabijecka 8 epico nabijecka 7 epico nabijecka 6 epico nabijecka 1 epico nabijecka 2 epico nabijecka 3 epico nabijecka 4 epico nabijecka 5 Vstoupit do galerie

Resumé

Jak tedy Epico Mag+ Foldable Wireless Charging Stand závěrem zhodnotit? V mých očích se jedná o jak designově a zpracováním, tak i funkčně zdařilou bezdrátovou nabíječku, kterou bych se nebál doporučit své rodině či přátelům. Nabíjí totiž spolehlivě a vypadá vskutku parádně. Pokud tedy hledáte stylový kousek, na který se budete moci spolehnout, myslím si, že zde vedle rozhodně nešlápnete.

Nabíječku můžete zakoupit zde