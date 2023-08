Recenze fénu Niceboy AirSonic Pro: Množství funkcí v kompaktním rozměru

Už dávno neplatí, že společnost Niceboy se realizuje pouze v segmentu bezdrátových sluchátek a mikrofonů. Už je to nějaká chvíle, co se Niceboy soustřeďuje i na „obyčejné“ produkty pro domácnost. Kromě výše zmíněných produktů tak můžete s logem značky Niceboy zakoupit například akční kamery, chytré vysavače či sonické zubní kartáčky. Možná vás zřejmě nepřekvapí, že Niceboy vydal také svůj fén ION AirSonic Pro. Pojďme se tedy podívat, co tento produkt za svou nízkou cenu nabízí.

Obsah balení

Nejprve se ale pojďme mrknout, co po objednání dostanete. Fén Niceboy ION AirSonic Pro dorazí v pohledné modrobílé krabici, na jejíž přední straně uvidíte design produktu včetně dvou nástavců. Zadní strana pak patří nejdůležitějším technickým specifikacím, na něž se podíváme až později. V balení kromě fénu narazíte také na manuál, difuzér a koncentrátor.

Technické specifikace

Nyní ke specifikacím, kterými se může fén chlubit. Produkt má příkon 2200 W, dva stupně rychlosti a tři stupně teplot. Může se taktéž pyšnit funkcí ionizace a studeným vzduchem. Součástí balení jsou také dva nástavce pro úpravu různých typů vlasů. A sice ultratenký koncentrátor otočný o 360°, který vám v kombinaci s chladným vzduchem zaručí dlouhotrvající účes, a dále difuzér pro vzdušný účes. Nástavce mají na svém konci magnet. Na fén jej tedy pohodlně připnete. Magnet je v tomto případě dostatečně silný a jde o velmi pohodlné řešení Co se týče délky přívodního kabelu, tak ten má 1,8 metru, což je opět zcela v pořádku. Rozměry produktu jsou 27,6 x 8,9 x 15,8 cm. Hmotnost je 585 gramů. Produkt disponuje rovněž bezpečnostní pojistkou proti přehřátí. Jakmile přehřátí hrozí, stroj se preventivně vypne, dokud teplota neklesne na přijatelnou úroveň.

Design

Design nikoho příliš nepřekvapí. Stále se totiž jedná „pouze“ o obyčejný fén vyhotovený z plastu. Na jeho rukojeti naleznete tři tlačítka. K regulaci teploty, rychlosti a spínač chlazení. Horní část produktu je lesklá, což působí na první pohled velmi pěkně. Naleznete zde také logo značky Niceboy. Rozhodně lze ocenit zpevnění kabelu u dolní straně rukojeti, což je jistě dobrá zpráva a dává dám to jistou záruku, že by kabel mohl vydržet opravdu dlouho.

Vlastní používání

Jelikož dlouhé vlasy nemám, k fénu se téměř nedostanu. Nicméně mám s čím srovnávat. Niceboy ION AirSonic Pro je oproti ostatním fénům poměrně lehký a malý, což ale rozhodně neznamená, že by sušil vlasy o něco pomaleji. Niceboy se u produktu chlubí, že jde o jeden z těch tišších na trhu. To mohu rozhodně potvrdit. Pokud fén nespustíte na „plný plyn“, je tišší než varná konvice. Lze ocenit taktéž tak akorát velkou rukojeť a nemyslím si, že by vám fén mohl z ruky nějak vyklouznout. Také nelze znovu nezmínit sympatické, rychlé a efektivní vyměňování nástavců. Trošku škoda možná je, že fén nemá nějakou zajímavou funkci navíc. Jde ale o velmi sympatický produkt, který plní svou funkci na jedničku. Niceboy ION AirSonic Pro je základním fénem, který má skvělý poměr cena výkon. Jeho cenovka je 999 korun.

