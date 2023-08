Jak přehrávat YouTube přes Carplay

Rád jezdím poměrně svižně a proto se snažím o to víc soustředit na cestu. Pokud tedy hledáte možnosti, jak přehrávat přes CarPlay videa, pak vás hned na úvod musím odkázat na jiné články. Pro mě je totiž YouTube spíše nekonečná platforma podcastů a nějakého zvukového podkreslení, které si rád pouštím do uší a proto mi většinou bohatě stačí zvuk a právě na to, jak jej dostat z YouTube do reproduktorů vašeho vozu přes CarPlay se nyní podíváme.

Ze všeho nejdřív je nutné mít aktivní YouTube Premium, respektive není, ovšem v tom případě není možné telefon uspat a musíte jej mít neustále zapnutý. To sice v autě s nabíječkou nemusí být problém, ovšem pokud nechcete mít telefon neustále probuzený, pak je YouTube Premium nutnost. To je totiž předpokladem pro možnost přehrávání na pozadí a to se týká i přehrávání přes CarPlay.

Před jízdou stačí na vašem iPhone zapnout aplikaci YouTube a spustit požadované video. Následně v CarPlay zvolte možnost Právě hraje a v ní máte k dispozici přehrávání zvuku z YouTube. Video se samozřejmě nespustí, ovšem zvuk můžete poslouchat z reproduktorů ve vašem voze.