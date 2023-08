Jen jedna věc brání hackerům, zlodějům, orgánům činným v trestním řízení a možná i lidem, o kterých jste si mysleli, že jim můžete důvěřovat, aby se do vašeho iPhonu dostali, pokud se k němu někdy dostanou. Jejich šance na obejití této záležitosti jsou docela velké, ale existuje snadný způsob, jak z toho udělat téměř nemožný výkon.

Pokud iPhone někdy ztratíte, ukradnete nebo vám bude zabaven, lze jednoduchý čtyřmístný přístupový kód, který jej chrání před neoprávněným vstupem, prolomit různými způsoby. Vzhledem k tomu, že čtyřmístné číslo PIN má pouze 10 000 možných kombinací, může prolomení čísla trvat několik sekund nebo pouhých minut, pokud nedojde k zaškrcení pokusu o odemknutí. Šestimístný číselný kód má milion možných kombinací, ale není na tom o mnoho lépe.

Jak na iPhonu nastavit alfanumerický kód

K uhodnutí přístupového kódu lze použít snadno dostupné informace o vás, například vaše datum narození nebo datum narození člena rodiny. Na displeji lze také analyzovat čísla, kterých se vaše prsty při zadávání přístupového kódu dotýkají nejčastěji. To samo o sobě může snížit celkový počet kombinací na pouhých několik stovek nebo dokonce desítek. Jako téměř neprolomitelné řešení se nabízí alfanumerický kód.

Abyste snížili pravděpodobnost vniknutí cizí osoby do vašeho iPhonu, Chcete-li prodloužit dobu prolomení na roky, budete potřebovat alfanumerické heslo, které používá čísla, velká a malá písmena a speciální znaky. Podle výzkumů by prolomení 11znakového kódu jako takového trvalo 34 let.

Fotogalerie Jak na iPhonu nastavit alfanumericky kod 1 Jak na iPhonu nastavit alfanumericky kod 2 Jak na iPhonu nastavit alfanumericky kod 3 Jak na iPhonu nastavit alfanumericky kod 4 Jak na iPhonu nastavit alfanumericky kod 5 Vstoupit do galerie

Na iPhonu spusťte Nastavení .

. Klepněte na Face ID a kód .

. Klepněte na Změnit kód zámku .

. Jakmile se zobrazí výzva k zadání nového kódu, klepněte na Volby kódu .

. Zvolte Vlastní alfanumerický kód a zadejte pečlivě promyšlený alfanumerický kód.

Myslete na to, že čím silnější, komplikovanější a zdánlivě méně logické heslo nastavíte, tím nižší je pravděpodobnost, že někdo nezvaný odemkne váš iPhone.Mějte ale zároveň na paměti, že žádná ochrana není úplně stoprocentní.