Back to School výprodej gravírovaček a 3D tiskáren je tady! Ulovte si tu svou za jedinečnou cenu

Komerční sdělení: Jste fanoušky gravírování či 3D tisku? Výborně! Pak pro vás máme tip na akci, která vás zaručeně nenechá chladnými. Na eshopu předního výrobce gravírovaček Longer totiž právě probíhá velký Back to School výprodej, který srazil ceny nejoblíbenějších modelů o tisíce korun dolů. A že je z čeho vybírat – tím spíš, když je ke všem produktům k dispozici doprava zdarma, možnost 7denního bezproblémového vrácení či 30denní možnosti výměny zboží za jiné.

Longer RAY5 5W

Začínáte-li teprve s gravírováním a hledáte vhodný nástroj, model Longer RAY5 10W je pro vás ideální volbou. Tento přístroj nabízí vysokou kvalitu za skvělou cenu a je skvělým pomocníkem pro začátečníky. Obsahuje 5W laserový modul, který dokáže gravírovat různé materiály a dokonce i provádět jednoduchá řezání, což ho činí velmi všestranným. Jednou z jeho největších předností je jeho preciznost. Laserový bod má rozměry pouhých 0,06 x 0,06 milimetru, což umožňuje provádět velmi úzké řezy a detailní gravírování. S touto gravírovačkou můžete snadno vytvářet i složité a detailní produkty.

Další významnou výhodou tohoto modelu je schopnost pracovat na ploše o rozměrech 400 x 400 milimetrů, což odpovídá 40 x 40 centimetrům. Tato schopnost umožňuje manipulovat i s relativně velkými objekty, které mohou být skvěle zdobeny precizním laserem. Pokud se zajímáte o ovládání, můžete využít 3,5“ dotykový displej, který je samozřejmě barevný a umožňuje pohodlné ovládání i bez připojení k internetu.

Běžná cena tohoto produktu je 329,99 dolarů, díky nynějšímu výprodeji ji však ji však lze získat jen za 224,99 dolarů. Pokud se navíc přihlásíte k odběru newsletteru, dostanete další slevu ve výši 20 $.

Longer RAY5 10W

Pokud jste stále gravírovací začátečníci a hledáte pro to vhodný nástroj, je model Longer RAY5 10W pro tyto účely jako stvořený. Jedná se totiž o velmi kvalitní kousek s parádním poměrem cena/výkon. Tato gravírovačka disponuje laserovým modulem o výkonu 10W, který si poradí s gravírováním všeho druhu, ale třeba i s jednodušším řezáním, díky čemuž je tak využitelný vskutku multifunkčně. Jednou z jeho dalších devíz je pak fakt, že je extrémně přesný. Bod laseru má totiž plochu pouhých 0,06 x 0,06 milimetru, díky čemuž tak můžete počítat při gravírování i řezání s velmi úzkými řezy, potažmo vygravírovanými linkami. S touto gravírovačkou tedy není problém vytvořit i velmi detailní výsledné produkty, což se rozhodně hodí.

Dalším velkým benefitem tohoto modelu je fakt, že zvládá pracovat na ploše 400 x 400 milimetrů nebo chcete-li 40 x 40 centimetrů. Díky tomu si tedy poradí i s poměrně velkými předměty, které dokáže perfektním laserem parádně vyzdobit. Pokud vás pak zajímá ovládání, to je možné mimo jiné i přes 3,5“ dotykový displej, který je samozřejmě barevný a který díky tomu umožňuje pohodlné offline ovládání.

Běžná cena tohoto produktu je 529,99 dolarů, díky nynějšímu výprodeji ji však ji však lze získat jen za 359,99 dolarů. Pokud se navíc přihlásíte k odběru newsletteru, dostanete další slevu ve výši 20 $.

Longer RAY5 20W

Jste-li ve světě gravírování zkušenější, nebo si zkrátka chcete dopřát prvotřídní zařízení, které vám bez kompromisů vytvoří vše, na co si jen vzpomenete, právě jste našli nového žhavého adepta na pořízení. Je jím model Longer RAY5 20W, který všechny tyto věci splňuje na výbornou! Longer RAY5 20W si totiž zakládá na výkonném 20W laserovém modulu, který si hravě poradí s nejrůznější škálou činností. Kromě tradičního gravírování je zároveň schopen bezchybně řezat různé materiály. Výkon ale samozřejmě není tím jediným. Za zmínku také rozhodně stojí chirurgická přesnost. Bod laseru totiž činí pouhých 0,08×0,1 milimetrů, díky čemuž je gravírování vždy přesné.

Součástí Longer RAY5 20W je také vzduchová tryska a ochranná čočka proti laseru, které o to více zpříjemní a zjednoduší celý proces gravírování či řezání a postarají se tak o přesnost a zabezpečení. V tomto směru hrají důležitou roli i přepínače limitující osu X a Y, stejně tak jako 5stupňový systém ochrany. Celé to ještě parádně doplňuje 3,5″ vestavěný dotykový displej pro případné ovládání. Gravírovačka také podporuje připojení nejen prostřednictvím kabelu, ale také skrze aplikace, Wi-Fi a nemá problém ani s paměťovými TF kartami.

Běžná cena tohoto produktu je 999 dolarů, díky nynějšímu výprodeji ji však ji však lze získat jen za 599 dolarů. Pokud se navíc přihlásíte k odběru newsletteru, dostanete další slevu ve výši 20 $.

Longer Laser B1 20W

Longer Laser B1 20W je inovativní laserový gravírovací a řezací stroj, který nabízí vysoký výkon a přesnost. Tento produkt je vybaven výkonným 20W laserem, který umožňuje rychlou a efektivní gravírovací a řezací práci na různých materiálech. Díky kompaktnímu designu je tento stroj snadno přenosný a vhodný pro použití v různých prostředích, jako je dílna, kancelář nebo škola. Longer Laser B1 20W je kompatibilní s různými typy grafických formátů a podporuje tak širokou škálu designů pro gravírování a řezání. S vysokou přesností a rozlišením 0,01 mm je tento stroj ideální pro detailní práci a tvorbu složitých designů.

Tento laserový gravírovací stroj je vybaven ochrannými prvky, jako je nouzové vypnutí a detekce překážek, což zajišťuje bezpečnost při používání. Díky rychlému a snadnému nastavení můžete začít s gravírováním a řezáním bez zbytečného zdržování. Longer Laser B1 20W je vhodný pro gravírování a řezání materiálů, jako jsou dřevo, akryl, papír, kůže, textilie a mnoho dalších. Tento stroj umožňuje vytváření jedinečných dárků, ozdob, šperků, označení výrobků a mnoho dalších kreativních projektů.

S pracovní plochou 17,72 × 17,32 palce/450 × 440 mm se pracovní velikost laseru B1 oproti jiným produktům zvětšila o 23,75 %, což vyhovuje potřebám většiny scénářů, zejména pro panely formátu A3. Laser B1 je vybaven novou 32bitovou základní deskou a rychlost gravírování může dosáhnout 30 000 mm/min, což je čtyřikrát více než u běžných laserových gravírek. Kromě toho je použit tichý ovladač TMC2209, který účinně snižuje provozní hluk a poskytuje rychlejší a příjemnější zážitek.

Má vestavěný chladicí systém, který zajišťuje optimální provozní teplotu a prodlužuje životnost laseru. Longer Laser B1 20W je dodáván s uživatelsky přívětivým softwarem, který nabízí široké možnosti úprav a nastavení gravírování a řezání. S vysokou rychlostí gravírování a řezání dokáže tento stroj efektivně zpracovat velké objemy práce. Longer Laser B1 20W je spolehlivý a robustní stroj, který je navržen tak, aby vydržel dlouhodobé používání a poskytoval vynikající výsledky.

Běžná cena tohoto produktu je 1099,99 dolarů, díky nynějšímu výprodeji ji však ji však lze získat jen za 759,99 dolarů. Pokud se navíc přihlásíte k odběru newsletteru, dostanete další slevu ve výši 20 $.

Longer Laser B1 30W

Longer Laser B1 30W představuje inovativní laserový gravírovací a řezací stroj, který se vyznačuje vysokým výkonem a přesností. Tento produkt disponuje výkonným 30W laserem, který umožňuje rychlé a efektivní gravírování a řezání na různých materiálech. Díky svému kompaktnímu designu je stroj snadno přenosný a vhodný pro použití v různých prostředích, jako jsou dílny, kanceláře nebo školy. Longer Laser B1 30W je kompatibilní s různými formáty grafiky a umožňuje tak širokou škálu designů pro gravírování a řezání. S vysokou přesností a rozlišením 0,01 mm je tento stroj ideální pro detailní práci a tvorbu složitých designů.

Tento laserový gravírovací stroj je vybaven bezpečnostními prvky, jako je nouzové vypnutí a detekce překážek, které zajišťují bezpečné používání. Rychlá a snadná instalace umožňuje okamžité zahájení gravírování a řezání bez zbytečného zdržení. Longer Laser B1 20W je vhodný pro práci s materiály, jako je dřevo, akryl, papír, kůže, textilie a mnoho dalších. Tento stroj umožňuje vytváření jedinečných dárků, ozdob, šperků, výrobkových značek a dalších kreativních projektů.

S pracovní plochou 17,72 × 17,32 palce / 450 × 440 mm má stroj B1 zvětšenou pracovní velikost o 23,75 % ve srovnání s jinými produkty, což vyhovuje potřebám většiny scénářů, zejména pro formát A3. Laser B1 je vybaven novou 32bitovou základní deskou a dosahuje rychlosti gravírování až 36 000 mm/min, což je čtyřikrát více než běžné laserové gravírky. Dále je vybaven tichým ovladačem TMC2209, který účinně snižuje provozní hluk a poskytuje rychlejší a příjemnější uživatelský zážitek.

Stroj disponuje vestavěným chladicím systémem, který udržuje optimální provozní teplotu a prodlužuje životnost laseru. Longer Laser B1 20W je dodáván s uživatelsky přívětivým softwarem, který nabízí široké možnosti úprav a nastavení pro gravírování a řezání. Díky vysoké rychlosti gravírování a řezání tento stroj efektivně zpracovává velké objemy práce. Longer Laser B1 20W je spolehlivý a odolný stroj, navržený tak, aby vydržel dlouhodobé používání a poskytoval vynikající výsledky.

Běžná cena tohoto produktu je 1399,99 dolarů, díky nynějšímu výprodeji ji však ji však lze získat jen za 979,99 dolarů. Pokud se navíc přihlásíte k odběru newsletteru, dostanete další slevu ve výši 20 $.

Longer Orange 4K Resin

Pokud máte zájem o 3D tiskárnu, která ale namísto filamentu využívá pryskyřici, pak pro vás máme skvělý tip. Do akce totiž stejně tak zavítal velice populární model Longer Orange 4K Resin, který kombinuje to nejlepší do jednoho. Tato tiskárna dokonce nabízí vlastní LCD displej a dokáže tisknout v až 4K s rozlišením 6480 x 3840 pixelů, díky čemuž perfektně vynikne jakýkoliv detail. Model se také pyšní i skvělou rychlostí – za 1,5 sekundy dokáže vytisknout jednu vrstvu, případně až 80mm/h ve verzi Mono. Celkově tak kvalitu svých 3D modelů můžete posunout na zcela novou úroveň.

Právě kvalita tisku je něčím, na čem si Longer u tohoto modelu zakládá. V tomto ohledu hrají důležitou roli i sofistikované algoritmy, které zajistí maximálně precizní vytištění i těch nejmenších detailů. Nechybí proto ani zabudované dvoulinkové vodítko pro stabilní tisk. Samozřejmostí je pak také efektivní chlazení a řada bezpečnostních systémů. Výšku lze navíc nastavit velice jednoduše a rychle. Právě kombinace těchto atributů z Longer Orange 4K Resin dělá nejlevnější pryskyřicovou 3D tiskárnu vůbec.

Běžná cena tohoto produktu je 399,99 dolarů, díky nynějšímu výprodeji ji však ji však lze získat jen za 199,99 dolarů. Pokud se navíc přihlásíte k odběru newsletteru, dostanete další slevu ve výši 20 $.

