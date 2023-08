Apple chystá pro Apple Watch 9 nový typ řemínku. Takto bude vypadat

Pokud patříte mezi fanoušky řemínků pro Apple Watch, letošní podzim pro vás bude zajímavý. Podle sběratele Apple produktů a zároveň poměrně slušně úspěšného leakera Kosutamiho má totiž kalifornský gigant v plánu spolu s Apple Watch Series 9 uvést nový typ řemínku. Jak bude vypadat?

Leaker tvrdí konkrétně to, že dle jeho zdrojů je ve výrobě řemínek z tkaného textilního materiálu, který se bude zapínat přes magnetickou přezku. Vycházet by měl z kožených pásků s moderní magnetickou přezkou, za které si Apple účtuje na svém eshopu 4390 Kč. Dá se nicméně očekávat, že s ohledem na použití tkaného textilního materiálu bude cena podstatně nižší a obliba řemínku mezi uživateli tím pádem vyšší. Vyloučeno pak není ani to, že jej bude Apple nabízet coby jednu z možností přímo s Apple Watch 9 a nikoliv jen jako doplňkové dokoupitelné příslušenství.

Obecně se dá říci, že na poli řemínků inovuje Apple naprosto minimálně. Za poslední roky jsme se totiž dočkali vlastně jen Solo Loopu, tedy řemínku skládajícího se z jediného kusu materiálu, a samozřejmě pak pár typů řemínků pro Apple Watch Ultra (což si však logicky vyžadovalo jejich představení). Nezbývá proto než doufat, že letošní představení nového typu řemínku tuto věc do jisté míry změní a v nadcházejících letech se typově nabídka řemínků rozroste, protože má rozhodně kam růst.