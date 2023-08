Call of Duty: Modern Warfare III oznámeno!

Spekulace z předešlých týdnů a měsíců se před pár hodinami potvrdily! Řeč je konkrétně o novém dílu ikonické herní série Call of Duty, který byl Activisionem oznámen. Jedná se konkrétně o Call of Duty: Modern Warfare 3, který navazuje na loňský díl a dále pak díl z roku 2019. Jednat by se mělo o završení této minisérie, avšak kdo ví, třeba se nakonec Activision rozhodne kvůli oblibě Modern Warfare universa o přehodnocení svých záměrů a prodloužení. Na první teaser hry se můžete podívat níže ve videu.

Jak můžete sami vidět, první oficiální video o Call of Duty: Modern Warfare 3 je jako již tradičně pojato velmi abstraktně a neodhaluje skoro nic, co by o chystaném titulu prozradilo cokoliv detailnějšího. Na první příběhový a herní trailer si tedy budeme muset ještě chvíli počkat. V teaseru si nicméně nelze nevšimnout kapitána Price či teroristy Vladimira Makarova, před kterým možná varuje hláška „Nikdy nepohřbívejte své nepřátele zaživa“, která ve videu zazní.

V teaseru si rovněž můžete všimnout data vydání titulu. Počítá se konkrétně s 11. listopadem letošního roku, přičemž před vydáním si velmi pravděpodobně jako již tradičně užijeme kolečko beta testování či early access do kampaně. Vše podstatné včetně platforem si však Activision stále nechává pro sebe a nám tedy nezbývá než počkat na to, až se rozhodne jít s dalšími informacemi ven. Je nicméně pravděpodobné, že minimálně kompatibilita bude stejná jako loni – tedy PC, PS4 a PS5, Xbox One a Xbox Series X/S.

