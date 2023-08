Největší letošní iPhone se možná nakonec bude jmenovat jinak než se doposud očekávalo

Historie se opakuje. Tak přesně takto by se dalo s trochou nadsázky popsat nynější dění v Apple světě okolo názvu pro největší chystaný iPhone letoška. Ten sice svět doposud zná pod označením iPhone 15 Pro Max, stejně jako tomu bylo i v předešlých letech, avšak čínští výrobci kopií originálních krytů začali ve velkém používat název iPhone 15 Ultra. Právě o modelu Ultra se přitom v minulosti čas od času hovořilo a je proto možné, že toto označení Apple letos skutečně použije. A proč se opakuje historie? Jednoduše proto, že i v loňském roce byl znám iPhone 15 Plus takřka do jeho představení jako iPhone 15 Max, přičemž nikdo tehdy nepochyboval o tom, že se tak bude skutečně jmenovat. Čínští výrobci příslušenství však začali zničehonic používat označení iPhone 15 Plus, se kterým nakonec o pár týdnů později vyrukoval i Apple.

Nutno podotknout, že označení Ultra pro největší chystaný iPhone 15 by dávalo do jisté míry smysl, jelikož se od řady 15 Pro poměrně výrazně odliší. Do vínku totiž dostane výrazně lepší teleobjektiv, který mu zajistí větší optický zoom. Díky celkově přepracovanému fotomodulu by pak teoreticky mohl přijít i s větším snímačem u širokoúhlého objektivu a dalšími vylepšeními pro ultraširokoúhlý objektiv. Je proto možné, že kvůli tomuto „odskoku“ použije Apple skutečně označení Ultra. Pravdou sice je, že zrovna objektivy má Apple nasadit stejné i v příštím roce u klasických iPhonů 15 Pro, nicméně je možné, že od letoška bude větší iPhone kvůli více možnostem pro nasazení technologií (jelikož je zde limitace místem menší) vnímat skutečně coby high-end, který je vhodné odlišit právě názvem Ultra.