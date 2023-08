Applu unikly fotky krytů pro iPhony 15 Pro! Potvrzují jednu velkou novinku

S blížícím se představením nové generace iPhonů se začínají na internetu objevovat další a další úniky informací, které tyto telefony s předstihem odhalují. O zveřejnění další nálože se nyní postaral přesný leaker vystupující na sociálních sítích pod přezdívkou MajinBu. Tomu se dostaly do rukou konkrétně snímky originálních kožených krytů pro iPhony 15 Pro, které potvrzují jedno z jejich nejviditelnějších vylepšení Ostatně, podívejte se sami.

Jak můžete na snímcích v galerii výše vidět, přepínač pro nastavení tichého a hlasitého režimu se na krytech změnil na tlačítko, které je designově velmi blízké klasickým tlačítkům pro ovládání hlasitosti. Je tedy de facto potvrzeno, že se jej iPhony 15 Pro skutečně dočkají, jak jsme ostatně již nesčetněkrát slyšeli i v předešlých měsících. Co se pak týče jeho funkcí, ty by se měly do značné míry přibližovat akčnímu tlačítku z Apple Watch Ultra. Kromě přepínání tichého a hlasitého režimu tedy bude k dispozici i řada dalších možností v čele s rychlou aktivací svítilny, režimů zpřístupnění, režimů soustředění, fotoaparátu a tak podobně, přičemž vše bude uživatelsky nastavitelné. Uživatelé si tedy budou moci své telefony přizpůsobit lépe než kdykoliv předtím, což rozhodně není od věci. Je tedy rozhodně na co se těšit.