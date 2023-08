Apple chystá na podzim nový Mac mini

Letošní podzim nenabídne jen jednu, ale zřejmě hned dvě Keynote Applu. Zatímco obsah té první, která se odehraje v září, je již víceméně jasný, jelikož má jako již tradičně přinést představení nových iPhonů a Apple Watch, obsah další konference je zatím částečně zahalen tajemstvím. Ví se totiž sice to, že by měla být věnována Macům s novým základním čipem M3, avšak které Macy se na ní objeví je zatím těžko předpovědět. Neshodují se na nich totiž zatím ani přední leakeři, což je přitom vzhledem k relativní blízkosti akce poměrně zarážející. Před pár hodinami však přišel Mark Gurman s poměrně odvážnou předpovědí, která by mohla leccos změnit.

Podle zdrojů Gurmana pocházejících pravděpodobně přímo z Applu testuje aktivně v současnosti kalifornský gigant základní čip M3 na všech strojích, které jsou v současnosti osazené čipem M2, přičemž všechny by je zřejmě rád uvedl hned v první vlně – tedy v říjnu. Svět přitom doposud počítal primárně s MacBooky Air, 13“ MacBookem Pro a iMacem. Gurman však nyní tvrdí, že se počítá i s uvedením nového základního Macu mini, který přitom spousta leakerů očekávala až v příštím roce. Konec letoška by tedy mohl být nakonec podstatně plodnější než se zdálo. A nejen ten. Gurman totiž tvrdí, že se Applu daří i v testování vyšších verzí M3, takže nové MacBooky Pro a další stroje osazení čipy M3 Pro a M3 Max by mohly dorazit hned z kraje příštího roku.

Zatímco u základních M3 se počítá stále s osmi jádry CPU, kdy čtyři budou výkonná a čtyři úsporná, a deseti jádry GPU, M3 Pro a M3 Max si mají polepšit. Pro čip nabídne údajně 12 jader CPU a 18 grafických jader, high-endový M3 Max pak 14 jader CPU a více než 40 jader GPU. Výkonnostní skok tedy bude zřejmě opravdu citelný.