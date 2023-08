Zápas Musk vs. Zuckerberg se bude živě vysílat na X!

Zdá se, že popichování Marka Zuckerberga a Elona Muska na sociálních sítích ohledně možného zápasu dopadlo na úrodnou půdu. Ačkoliv nebyl zatím zápas oficiálně potvrzen, Zuckerberg nedávno sdílel fotky z tréninku se šampionem UFC a Musk zase oznámil, že už má vytvořený tým, se kterým se bude připravovat na zápas. A aby toho nebylo málo, před pár hodinami Musk na svém oficiálním twitterovém účtu prozradil další detaily ohledně zápasu. Konkrétně víme nově to, že bude (pokud proběhne) živě streamován na jeho sociální síti X s tím, že veškerý výtěžek z něj poputuje na charitu pro válečné veterány. Mark Zuckerberg ke tweetu reakci zatím nepřipojil a je otázkou, zda vůbec připojí. Nicméně vzhledem k místu streamu by nebylo absolutně překvapivé, kdyby si i on vydobyl možnost streamovat zápas na Facebooku či Instagramu. Tak či tak, stále je třeba brát v potaz fakt, že zápas stále nebyl oznámen a je proto otázkou, zda k němu vůbec dojde. Příspěvek Elona Muska je sice do jisté míry příslibem toho, že by se tak stát mělo, nicméně vzhledem k tomu, že se zrovna Elon nebojí kontroverzí a ohýbání reality, není vyloučeno, že se jedná o jeden z jeho dalších vtípků.

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏. All proceeds will go to charity for veterans. — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023