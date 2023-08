Takto výrazně se zúží rámečky iPhonů 15 Pro oproti iPhonům 14 Pro, 12 Pro a 11 Pro

Jedním z hlavních vylepšení iPhonů 15 Pro má být nasazení užších rámečků kolem displeje, díky kterým budou vypadat podstatně moderněji. Máte však představu o tom, jak velký rozdíl v tloušťce nás vlastně čeká? Pokud stále ne, máme pro vás skvělou zprávu. Designér portálu 9to5mac Ian Zelbo se totiž rozhodl vytvořit na základě uniklých rozměrů chystaných iPhonů přesné rendery pro porovnání s dřívějšími generacemi iPhonů – konkrétně s řadami 14 Pro, 12 Pro a 11 Pro. Díky tomu si tak můžeme udělat velmi dobrou představu o tom, co nás v následujících měsících čeká – a nutno přiznat, že je rozhodně na co se těšit. Ostatně, podívejte se sami v galerii níže.

Přestože si to možná leckdo neuvědomuje, Apple udělal za poslední roky u rámečků iPhonů vcelku solidní posun. Jeden z největších skoků jsme zaznamenali mezi řadami 11 Pro a 12 Pro, kdy Apple zredukoval rámečky i díky nasazení nového typu šasi opravdu výrazně. Zužování sice pokračovalo i v dalších letech, nicméně už tak výrazné nebylo. To letošní však má stát opět za to, jelikož bude zřejmě do jisté míry srovnatelné se skokem mezi iPhony 11 Pro a 12 Pro. Šířka rámečků se má totiž meziročně zmenšit o dobrých 30 % na zhruba 1,5 mm, což je nejmenší tloušťka, kterou v současnosti smartphony nabízí. Nezbývá tedy než doufat, že jsou veškeré uniklé informace pravdivé a v září nás čekají skutečně velké věci.