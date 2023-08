Zábavné macOS hry, které si nyní můžete stáhnout zdarma

Bingo Beavers je oddychová, zábavná hra, ve které zkrátka jen hrajete Bingo, sbíráte odměny, a s jejich pomocí následně stavíte sídlo pro bobry. Jakkoli to může znít bláznivě, Bingo Beavers vás určitě dokáží zabavit.

Ve hře s názvem A Not Troll Game musíte coby hlavní hrdina Coob zachránit svět trollů před Zoobtryxem. Skákejte z plošiny na plošinu. Zní to jednoduše? Trollové se na vás vrhají čím dál častěji, od neviditelných zdí až po náhle se objevující bloky. Podaří se vám však Zoobtryxe porazit a setkat se s další postavou?

Kachny rády závodí, a to i ve vlastních autech. Vydělávejte peníze rozvážením jídla ostatním kachnám ve městě a pak je použijte na vylepšení vašeho vozidla. Čím lepší vozidlo, tím větší šance na vítězství v závodě na konci dne. Jako kačer máte určitý čas na to, abyste se stali co nejlepším řidičem rozvozu, a vylepšujte své auto tak, jak uznáte za vhodné. Po uplynutí těchto 10 minut budete závodit se svými kamarády a jejich dokonalými auty o zlatou medaili!