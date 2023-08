Jak aktualizovat software v BMW přes smartphone

Všechny vozy BMW vybavené systémem iDrive 7 nebo iDrive 8 nabízí takzvané Remote Software Upgrade, tedy aktualizace vozu pomocí mobilního telefonu. To nejdůležitější, co pro to musíte udělat, je používat aplikaci My BMW, do které stačí přidat si své vozy a propojit s nimi aplikaci. Přidání vozů je velmi jednoduché a spočívá v podstatě pouze v tom, že do aplikace zadáte VIN číslo vozu, budete ve voze s oběma klíčky, které k němu máte a potvrdíte přidání do aplikace na displeji vašeho vozu.

Jakmile vyjde nějaká aktualizace software pro vás vůz, aplikace vás sama upozorní pomocí notifikace na to, že je dostupný upgrade software. Jakmile vám tato notifikace dojde, můžete software nechat automaticky stáhnout do vašeho telefonu přes Wi-Fi nebo mobilní data. Software se stáhne do telefonu a při další jízdě se z telefonu přes Wi-Fi nahraje do vozu, kde se automaticky objeví informace o tom, že můžete při opuštění vozu spustit aktualizaci software.

Samotná aktualizace tedy neprobíhá z telefonu, telefon slouží pouze pro její stažení a následně se z něj přesune do vozidla, ve kterém se nainstaluje. Jakmile ve vozidle zvolíte možnost aktualizace, je nutné počítat s tím, že zhruba 20 minut, raději počítejte s hodinou, kdyby se něco stalo, je vůz nepoužitelný. Když volbu potvrdíte, máte k dispozici deset vteřin na opuštění a zamknutí vozu, poté až dokoud neproběhne aktualizace vůz neodpovídá na žádné příkazy.

O tom, že aktualizace byla úspěšně dokončena vás samozřejmě informuje jak smaotný vůz, tak abyste u něj nemuseli čekat, přijde vám na telefon notifikace, ve které se dozvíte, že vše proběhlo přesně tak jak mělo a vůz je dále připraven vám sloužit s aktualizovaným softwarem.