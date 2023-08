Unikl gameplay z chystaného Assassin’s Creed Jade pro iPhony a stojí za to!

Že na smartphonech nejsou žádné pořádné AAA hry? Ale kdepak! Zahrát si na něm můžete třeba Call of Duty: Mobile, přičemž hned několik velmi zajímavých kousků se na ně nyní vyvíjí. Řeč je konkrétně o Call of Duty: Warzone Mobile či Assassin’s Creed: Project Jade. Druhý zmiňovaný titul navíc nyní vstoupil do fáze uzavřeného beta testování s hráči ze Západní Evropy, díky čemuž se začínají na internet dostávat první gameplay videa, která ukazují, na co se můžeme u tohoto free-to-play titulu těšit. na jedno poměrně dlouhé můžete mrknout níže.

Jak můžete sami vidět, přestože je Assassin’s Creed Jade mobilní hrou, grafikou se velmi blíží klasickým asasínským hrám z konzolí a počítačů, což je rozhodně super. Hratelnost je stejná jako tomu je v posledních třech dílech této série – tedy je zde kladen velký důraz na RPG prvky a celkově se upřednostňuje aktivní boj, než plížení, což je možná trochu škoda. Za povšimnutí rovněž stojí postava Kasandry, která se dle všeho v Jade zhostí průvodce a jednoho z vašich přátel. Tato postava přitom hrála ústřední roli v počítačovo-konzolovém Assassin’s Creed: Odyssey, takže je jasné, že se zde Ubisoft snaží o propojení těchto dvou světů. Doufejme tedy, že vše dopadne přesně tak, jak má a titul bude opravdu kvalitní.