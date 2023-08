Instagram vyráží do boje proti umělé inteligenci

Umělá inteligence bude získávat stále větší slovo. Nedávno Meta ve spolupráci s Microsoftem představila novou Llamu 2 – velký jazykový model umělé inteligence nové generace. Tato nová technologie umožňuje společnostem (nejen) přizpůsobit AI jejich specifickým potřebám, jako je například vytváření chatbotů a generátorů obrázků. Zdá se, že obsah pro spotřebitele bude velmi brzy generovaný i právě umělou inteligencí, což chce Meta pomoct uživatelům odhalit.

Podle reverzního inženýra Alessandra Paluzziho Meta vyvíjí několik nových generativních funkcí pro Instagram. Funkce zahrnuje i štítky, které uživatelům pomohou identifikovat obrázek vygenerovaný AI. Snímek obrazovky pořízený Paluzzim ukazuje, jak je obrázek vytvořený umělou inteligencí popsán. Ohledně umělé inteligence panují v současné době velké obavy, neboť odborníci se domnívají, že tyto nástroje pomohou k šíření dezinformací. Některé společnosti, a to včetně Mety, se zavázaly přijmout bezpečnostní opatření. Stalo se tak na výzvu Bílého domu a kromě Mety se k tomuto cíli připojily společnosti jako Microsoft, Google nebo OpenAI. Níže umístěný „vodoznak“ tak bude jedním z těchto opatření. Odborníci se shodují, že umělá inteligence v těchto dnech jde mílovými kroky kupředu, a je třeba na její možné negativní dopady na společnost reagovat.

#Instagram is working to label the contents created or modified by #AI in order to be identified more easily 👀 pic.twitter.com/bHvvYuDpQr

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) July 30, 2023