Svět se zbláznil. Lidé prodávají iPhony se starým Twitterem i za půl milionu

Že se Twitter přeměnil na X neuniklo kvůli poprasku v posledních dnech snad nikomu. Paradoxem je přitom to, že přestože se jedná ve výsledku (alespoň prozatím) jen o drobný rebranding ve formě změny názvu a loga, mnozí uživatelé jej nesou extrémně nelibě. A to dokonce tak, že když začal App Store uvolňovat aktualizaci pro Twitter, která jej přeměnila na X a to jak názvem, tak i logem, stal se rázem z iPhonů se starou verzí této aplikace cenný prodejní artikl.

Zbohatnout se dá na všem. Myslí si to minimálně spousty majitelů iPhonů, kteří Twitter ještě na X neaktualizovali, a nyní se snaží ze svého kroku vytěžit maximum. Nejrůznější virtuální tržiště typu eBay, Facebook Marketplace a tak podobně totiž začínají plnit inzeráty, ve kterých nabízejí majitelé své neaktualizované telefony za doslova nesmyslné částky. Například na výše zmíněném eBay lze nalézt inzeráty, přes které se snaží uživatelé prodat své staré iPhony za neuvěřitelných 25 000 dolarů, tedy více než půl milionu korun. A co víc, nejedná se o nejnovější „železa“, ale o několik let staré modely typu iPhone 11 Pro a tak podobně. Někteří prodejci nicméně již zřejmě pochopili, že s přestřelenou cenou uspějí jen horko těžko a proto se snaží své telefony prodat „jen“ za vyšší stovky či nižší tisíce dolarů. Je nicméně otázka, kolik takových iPhonů, potažmo zda vůbec nějaké se vůbec prodají. Nikdo totiž neví, jaká budoucnost sociální sítě X přesně bude a nedá se tedy vyloučit třeba ani to, že stará verze aplikaci Twitter, kterou lze k přístupu do X v současnosti bez problému využívat, bude znefunkčněna a tím pádem telefony, ve který bude nainstalovaná, přijdou vniveč. Ať už je však budoucnost X jakákoliv, snaha zbohatnout na podobných věcech je jasným důkazem toho, že žijeme v opravdu prapodivné době. Nebo by vás snad neaktualizovaný Twitter spolu s vaším iPhonem napadlo prodat?