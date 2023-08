AirTag pomohl dopadnout dalšího zloděje. Stačila k tomu primitivní finta

Není žádným tajemstvím, že jsou iPhony poměrně často skvělými pomocníky policistů při řešení nejrůznějších krádeží či loupeží. Pravdou však je, že některé tyto případy jsou spíše ze soudku bizárů, které by si kriminálníci za rámeček jistojistě nedali. Jeden takový se stal nedávno i v Myrtle Beach v USA, ve kterém bojovali policisté s fantomem vykrádajícím bary a restaurace. A přitom mu stačilo dát hračku.

Ano, čtete správně. Po sérii krádeží v barech a restauracích, které se nedařily policii dlouho objasnit, začala docházet provozovatelům těchto podniků trpělivost a proto se pokusili vzít částečně spravedlnost do vlastních rukou. V jednom z podniků se proto rozhodli vložit kromě peněz do trezoru plyšovou hračku, do které byl skryt AirTag. A přestože se jednalo o naprosto bezcenného plyšáka, zloděj mu neodolal a sbalil jej spolu s penězi. Pro policii proto již nebylo složité vystopovat skrze AirTag bydliště zloděje, který se ke svým činům přiznal a nyní čelí obvinění z devíti případů vloupání. Na vyřčení trestu si navíc musí počkat vzhledem ke své minulosti v cele. Stačilo přitom odolat pokušení sbalit kromě peněz i plyšáka a kdo ví, zda by po svobodě neběhal ještě teď.