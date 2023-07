Víme, o kolik se zúží rámečky kolem displeje u iPhonů 15 Pro oproti iPhonům 14 Pro

Jedním z nejviditelnějších vylepšení letošní generace iPhonů řady Pro se mají stát citelně užší rámečky kolem displeje. Ty by totiž měly být podle doposud uniklých informací zúženy tak razantně, že se díky nim stanou iPhony telefony s nejužšími rámečky v dosavadní historii smartphonů. A nyní již máme potvrzeno díky zdrojům velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu, o kolik se zúží.

Gurman přišel před pár hodinami ve své zprávě shrnující svá nová zjištění ohledně blížících se Apple novinek konkrétně s tím, že zatímco iPhony 14 Pro disponují rámečky o tloušťce 2,2 mm, řada 15 Pro si v tomto směru polepší o 0,7 mm. Její rámečky tedy budou tlusté jen 1,5 milimetru, díky čemuž bude displej na hranatém těle telefonu působit designově podstatně lépe než je tomu nyní. Určitým pozitivem je navíc to, že mírný nárůst úhlopříčky telefonu má údajně přinést mírné zmenšení jeho velikosti, díky čemuž by tedy měl padnout do ruky opět o něco lépe. Technologicky se přitom není čeho obávat. Použit totiž bude stejný typ panelu, který je využíván u Apple Watch od Series 7. Apple má tedy v tomto směru letité zkušenosti, které nyní konečně přetaví v realitu i u svého klíčového produktu.