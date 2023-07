Recenze nabíjecí stanice CROSSIO LifePower 600 a solárního panelu SolarPower 100W: Jedním slovem „wow“

Solární energie se těší v poslední době zejména kvůli extrémnímu skoku cen na poli plynu a elektřiny velkému zájmu. Lidé se navíc o tento způsob získávání energie nezajímají jen v souvislosti s úsporami pro svůj dům, ale díky přenosným solárním panelům i v souvislosti s elektronikou. A jelikož jsou na trhu nějakou dobu i nabíjecí stanice, které umožňují takto získanou energii uchovat a následně ji poskytnout de facto kdekoliv, kde si jen zamanete, stává se toto kombo produktů rázem extrémně zajímavou záležitostí. Přesně z tohoto důvodu se nám rozhodla představit své řešení česká firma CROSSIO a protože jsem si jej za poslední týdny již pořádně ohmatal, je na čase vám o něm povědět více.

Technické specifikace

Ještě než vám prozradím to, jak zabodovaly produkty při testování, je třeba je přiblížit z hlediska technických specifikací, jelikož právě na těch ve výsledku CROSSIO staví. Jako první se pojďme společně podívat na nabíjecí stanici CROSSIO LifePower 600. Ta nabízí kapacitu úctyhodných 537,6 Wh, což už samo o sobě napovídá, že vám postačí na napájení elektroniky na poměrně dlouhou dobu. Pokud by vám však tato kapacita nestačila, má CROSSIO v nabídce ještě model LifePower 1000 nabízející dokonce 1075,2 Wh. Stanice nabízí celkem 8 výstupů pro zařízení, přičemž k dispozici je konkrétně standardní 230V AC zásuvka, dva USB-A porty s podporou QuickCharge až 18W, dva USB-C porty s podporou PowerDelivery 60 a 100W, dvě DC5521 60W a jedna autozásuvka 12/24V. A jen tak mimochodem, CROSSIO LifePower lze využít i jako UPC stanici pro zajištění neustálé dodávky elektrické energie spotřebičům při neočekávaném přerušení napájení. Přepnutí na záložní energii z akumulátoru je samozřejmě velmi rychlé, díky čemuž jej zapojená elektronika ani nepozná a vy si tak můžete vše nezbytné zařídit s vědomím, že na to máte čas do vyčerpání energie ve stanici, popřípadě opětovném naskočení proudu.

Super je, že portová výbava zde není pro nic za nic. Nabíjecí stanice totiž nabízí standardně 600W, které dokáže „rozložit“ její porty, přičemž k dispozici je i funkce s názvem Boost-Up, který dokáže napájet i energeticky náročnější elektroniku s příkonem až 793W. Ptáte se, jak to stanice dokáže? Redukcí příkonu připojeného zařízení (či více z nich) na 600W, což nedělá většině běžných zařízení a spotřebičů žádný problém. Jen pro zajímavost, tyto hodnoty stačí třeba pro strunové sekačky a to i pro ty robustnější a tedy i výkonnější. Klasickou pojezdovou sekačku sice tato stanice neutáhne, verze LifePower 1000 už však slabší modely s výkonem pohybujícím se lehce nad 1000W utáhnout dokáže.

Vraťme se ale ještě chvíli k akumulátoru, který je ve stanici nasazen, jelikož na tom je toho zajímavého mnohem víc než jen jeho kapacita. Vyzdvihnout u něj totiž rozhodně musím fakt, že se jedná o typ LiFePO4, který se ve světě akumulátorů řadí mezi naprostou elitu jak z hlediska bezpečnosti, tak životnosti. Jen pro zajímavost, výrobce u této stanice slibuje více než 3500 nabíjecích cyklů při zachování 80% kapacity, což je dle něj jedna z nejlepších hodnot na trhu. A není se čemu divit. Vždyť vybít takovouto dávku energie dá sakramentsky zabrat a kdybyste to hypoteticky dokázali denně, bavíme se o výdrži skoro 10 let.

Do problémů se ale vlastně nedostanete ani v případě, že stanici dokážete vybít za den vícekrát. Rychlost jejího nabíjení je totiž velmi dobrá, kdy při použití klasické 230V zásuvky dokážete nabít zařízení z 0 na 80 % za pouhou hodinu a půl a zhruba další půlhodina pak stačí na posledních 20 %. Využijete-li k nabíjení 78W autozásuvku, nabijete stanici za 8 až 9 hodin a při použití dvou solárních panelů SolerPower 100W vám stačí na plné nabití 6 hodin (samozřejmě za předpokladu jasného počasí). Vlastníte-li jen jeden solár, za ideálního počasí se dostanete na nabití za 6 hodin a při polojasnu na zhruba 8 hodin. Při nabíjení se navíc nemusíte absolutně bát přehřátí a tedy potenciálního nebezpeční vzplanutí – stanice totiž disponuje inteligentním ventilátorem, který se po překročení určité teploty automaticky spustí a stanici začne chladit.

Co se týče solárního panelu SolarPower 100W, ten se skládá ze dvou solárních „křídel“ pro zachytávání slunečních paprsků. Na zadní straně panelů je potřebná elektronika pro jejich propojení buď se stanicí LifePower, nebo přímo s elektronikou, kterou potřebujete napájet. K dispozici jsou konkrétně čtyři výstupy – konkrétně USB-A 5V/2,4A, USB-A s podporou QuickCharge 18W, USB-C s podporou PowerDelivery 45W a nakonec DC 18V/100W. Jedná se tedy o portovou výbavu, která vám bohatě vystačí pro napájení iPhonů, iPadů či MacBooků Air, avšak samozřejmě za předpokladu slunečního světla, které zajistí dostatek energie pro napájení zařízení. Pokud vás pak zajímají další detaily ohledně panelů, jejich účinnost je 23 %, rozměry v rozloženém stavu 1052 x 765 x 4 mm, ve složeném pak 525. 765 x 8 mm a hmotnost 4,8 kg. Fajn je ale třeba i to, že panel není problém používat ani ve vlhku, jelikož disponuje ze všech stran voděodolností podle normy IPX4. Dost ale bylo technických specifikací, pojďme se na produkty podívat z hlediska designu a zpracování.

Design a zpracování

Zhodnotit design nabíjecí stanice s mamutí kapacitou mi sice přijde vzhledem k povaze produktu na jednu stranu jako docela úsměvná záležitost, nicméně na druhou stranu by byla škoda zde pár slov neztratit – tím spíš, když vím, jaká monstra produkují mnozí konkurenční výrobci. Minimálně CROSSIO LifePower 600 je ale designově velmi sympatické zařízení, které přestože nabízí dle mého názoru naprosto neuvěřitelné možnosti, stále si snaží udržet relativně minimalistickou tvář, díky které působí zařízení poměrně nenápadně. Nevím, jestli je to kvůli minimu křiklavých barev či chytře řešenému výsuvnému madlu, ale celkově mám z produktu pocit, že by leckomu včetně mě nevadil třeba ani pod pracovním stolem coby záložní zdroj energie, než abych jej hledal například na stavbě, kde by si však taktéž našel své nezaměnitelné místo. Designově zde tedy není moc co vytknout a z hlediska zpracování vlastně taky ne. Rozměry 291 x 216 x 203 mm při 7,8 kilogramech, použití odolného plastu, dobře čitelný displej na slunci či krytky pro největší zdířky mi totiž přijde zkrátka a dobře jako ideální záležitost.

Ohledně solárního panelu CROSSIO SolarPower 100W však jednu výtku přeci jen mám. Že vypadá tak, jak vypadá, naprosto chápu a nemám s tím problém. Že nabízí na zadní straně „nožky“ připnuté jinak k tělu skrze suchý zip mi přijde jako geniální nápad – tím spíš, když jedna „nožka“ je zároveň i kapsou skrývající veškerou důležitou elektroniku a kabeláž. Nemám v žádném případě problém ani se složenými rozměry 525 x 765 x 8 mm, popřípadě rozloženými 1052 x 765 x 4 mm při 4,8 kilogramech, protože tohle všechno mi přijde na poměry výkonu panelu fér. Co mi však vadí a přijde mi celkem nešťastné (a doufám, že v další generaci dorazí), je absence kravinky typu suchý zip či silný magnet, který by v případě složení obě ramena panelu spolu „spojil“ a člověku by se tak při transportu v ruce neměly tendenci rozevírat. Ne, že by byla tato tendence nějak závratná, ale zkrátka cítíte, že nenesete jednolitý kus, ale dva kusy, kterým se občas chce od sebe. Chápu, že touto věcí možná výrobce eliminuje potenciální poškození panelů přivřením nějakého předmětu mezi ně, ale zrovna zde si myslím, že kdo si takový produkt pořizuje, v hlavě už něco má a na podobnou chybu si proto dá pozor. Až na tuto drobnost ale není panelu SolarPower 100W co vytknout.

Testování

Měl jsem štěstí, že mi přišel set nabíjecí stanice LifePower 600 a SolarPower 100W v období, které bylo na sluneční svit skutečně bohaté a já si tedy mohl vyzkoušet, jak moc je vlastně solární panel výkonný a zda dává v kombinaci s nabíjecí stanici smysl. A dnes již mohu říci, že smysl dává opravdu velký. Nicméně nepředbíhejme.

Solární panel jsem testoval řadu dní s tím, že jsem se snažil vyzkoušet co nejvíce možných typů počasí, abych si udělal obrázek ohledně jeho funkčnosti. Při největších hicech, které Česko v posledních týdnech sužovaly, nebyl problém se kolem poledne u panelu dostat na výkon 90W, což mi přijde více než dobrá hodnota. Co je ale asi ještě důležitější, při běžných slunečních dnech, kdy na panel dopadají sluneční paprsky přímo, se není problém dostat na hodnoty kolem 80 až 85W. Jasně, dost záleží na tom, jak panel nastavíte (respektive pod jakým úhlem na něj paprsky dopadají), ale pokud si člověk dá právě na pozici panelu záležet a otáčí jej po nějaké chvíli vždy s pohybem slunce, je při hezkém jasném dni schopen udržet si vysoký výkon a tedy i spoustu energie skoro až do chvíle, než zapadne slunce. Je nicméně skutečně třeba myslet na to, že na počasí záleží extrémním způsobem. Že nevěříte?

Panel jsem zkoušel samozřejmě i při polojasnu, potažmo při zatažené obloze, kdy byste přímé paprsky hledali jen stěží. V obou případech sice panel samozřejmě funguje, nicméně jeho výkon byl diametrálně odlišný od toho, který poskytoval při slunečných letních dnech. Při polojasnu jsem se dostával na zhruba 60 až 70W, přičemž když bylo pod mrakem, výkon panelu spadl klidně i na 10 až 15W. Energii vám tedy panel bude dodávat stále, je ale sakra rozdíl, jestli vám zvládne napájet MacBook Air či 13“ Pro, nebo bude mít co dělat se základním iPadem či iPhonem. Ano, tato zařízení lze díky portové nabídce k panelu přímo připojit a nechat jej, ať vám je pohání. A pohání je vskutku dobře i v případě, že jich k němu připojíte vícero, nicméně znovu opakuji, je třeba myslet na to, jak zrovna svítí. Při zataženém nebi totiž MacBook, iPad, iPhone a Apple Watch zároveň fakt nenabijete.

Pravá zábava ale začíná až v případě, kdy připojíte solární panel k nabíjecí stanici a díky tomu dostanete informace o tom, jaký výkon vám sluneční paprsky vlastně poskytují. Právě tuto informaci totiž na displeji nabíjecí stanice naleznete, přičemž dále na ní svítí její výstupní výkon a doba, kterou ještě bude potřebovat k nabití v případě, že je zrovna něčím napájená. A právě její nabíjení je se solárem vskutku zajímavé. Za 7 hodin jasného nebe s parádním sluncem je totiž stanice nabita, což mi přijde vzhledem k její kapacitě jako opravdu husarský kousek. V horším světle se sice nabíjecí doba prodlužuje, ale upřímně, že by se jednalo o tak velké skoky, to říct rozhodně nejde. Vzhledem ke kapacitě stanice jsem ji sice zvládl vybít a nabít jen jednou za dobu testování (nepočítám-li první útržkovité vybíjení a nabíjení poté, co částečně nabitá dorazila na testování), nicméně když jsem sledoval, jak minimálně se měnil čas potřebný pro nabití v případě, že se například zatáhlo a na panel rázem až tak moc světla nedopadalo, myslím si, že s nabíjením problém vskutku nebude. Pokud totiž nebudete chtít relativně rychlé nabití ve dny, kdy bude vyloženě zataženo a nehezky, maximálně půlden by vám měl luxusně vystačit.

Co se týče využití nabíjecí stanice jako takové, vzhledem k tomu, že se chová zkrátka jako obří velmi výkonná powerbanka zde není asi nic moc, co by člověka vyloženě překvapilo – tedy snad až na portovou výbavu, která mi přijde super. Zejména USB-C porty s výkonem 60 a 100W mě jako jablíčkáře velmi potěšily, jelikož díky nim nebude mít stanice problém „utáhnout“ třeba ani 14“ a 16“ MacBooky Pro. O mém MacBooku Air pak ani mluvit nebudu, protože to je pro ni, stejně jako pro solární panel, naprostá malina. Vcelku vtipné ale bylo třeba to, když jsem na stanici připojil u příbuzných jejich malou strunovou sekačku, ke které bylo v některých částech jejich zahrady vždy potřeba rozmotat dlouhou prodlužovačku. Mně však stačilo na dané místo přenést relativně malý „kufřík“, zapojit do něj strunovku, vyřádit se na trávě a bylo hotovo. Úspora času a energie maximální, námaha minimální.

Upřímně, myslím si, že právě pro tyto situace je tato nabíjecí stanice jako stvořená. Mnohonásobné nabití MacBooku, iPhonu, Apple Watch či čehokoliv jiného je sice super, ale stále se bavíme o zařízeních, která už nějaký ten akumulátor mají a tedy vás nenechají ve štychu hned. Když se vám ale dostanou do ruky elektrická zařízení, která potřebujete využít na místech, kde elektrika není, dává tato nabíjecí stanice ihned obrovský smysl. A že takových míst je. Minimálně kolem mého bydliště vím o celé řadě chat a chatových kolonií, do kterých ještě není zavedena elektrika či se do nich zavádí teprve nyní. Veškeré udržovací práce v nich tedy byly doposud jen o tom, aby si člověk nabil své aku nářadí a byl při práci s ním dost rychlý. To ale mnohdy dost dobře nejde – tedy minimálně v případě, že je toho před vámi docela dost. Například ostříhat živý plot na chatě rodičů přítelkyně, který je dobrých dvacet metru dlouhý na každé straně, bylo s aku křovinořezem prakticky nemožné, tedy pokud to chtěl mít člověk trochu esteticky zvládnuté. V takovém případě ale musel sekat na vícekrát, což fakt nechcete – ať už kvůli tomu, že nemáte rádi nedokončenou práci, nebo kvůli tomu, že nemáte rádi řeči na vaší adresu ze strany tchýně. I s tímhle mi však stanice pomohla, což mi přijde super. Nicméně pokud jste typ člověka, který potřebuje na místech bez elektřiny pracovat na počítači, tabletu a tak podobně, popřípadě fotit či létat s dronem, v tomto produktu dostanete spoustu šťávy, která vám umožní vrátit se do civilizace podstatně později než tomu je nyní.

Abych však jen nechválil a nepůsobil tak, že jsem od CROSSIA nafasoval za odměnu tolik nabíjecích stanic, které umlčí tchýni do konce života, je tu pár věcí, které mě trochu mrzí a nedávají mi tak úplně smysl. Tou první je fakt, že když jsem měl propojenou nabíjecí stanici se solárním panelem, ze kterého jsem ji nabíjel, a ke stanici ještě do jejích zdířek pozapojoval nějakou další elektroniku kvůli nabití, čas od času jsem se setkal s tím, že po připojení nějaké elektroniky do portu (zejména iPhone a iPad, tedy USB-A a USB-C porty) na chvíli jakoby dodávka energie z panelu do stanice vypadla. Minimálně displej nabíjecí stanice ukázal náhlý propad výkonu, který panel nabízel s tím, že ten začal záhy nabíhat do předešlých hodnot. Jedná se sice o prkotinu, jelikož je výkon soláru zpět velmi rychle, ale podobné chování bych u stanice zkrátka tak úplně nečekal.

Druhou věcí, která mě trochu štvala, byť do jisté míry chápu záměr, je absence ukazatele výkonu přímo na solárním panelu. Je mi jasné, že výrobci jde o to, vyždímat z něj co nejvíce a tedy veškerá dodatečná elektronika, která by jej jakkoliv „vysávala“, by zde byla na škodu, ale minimálně ze začátku, když člověk ještě nemá „v oku“, jaké sluneční paprsky stačí alespoň hrubě na jaký výkon, je celkem problém napájet elektroniku přímo ze soláru. Je mi sice jasné, že samotný solární panel si koupí samostatně málokdo, jelikož největší smysl dává v kombinaci s nabíjecí stanicí, ale pokud se člověk takto rozhodne, musí počítat s tím, že bude nabíjet „na blind“. Na iPhone to sice stačit bude víceméně vždy, ale abyste si dokázali v pohodě nabít MacBook, na to už budete muset mít Slunce takříkajíc v oku. Tím ale ve výsledku kritika končí, protože více negativ mi produkt za poslední dva týdny nebyl ochoten ukázat.

Resumé

Upřímně, skoro mě až mrzí, že žiju takový život, jaký žiju a nemám v něm kvůli tomu pro tento produkt využití. Jeho testování mě totiž nesmírně bavilo a narovinu musím říci, že jsem byl při něm leckdy zcela zaskočen tím, co CROSSIO zvládá, což se mi při recenzích stává v posledních letech čím dál tím méně často. Kdybych si ale přeci jen do budoucna svůj život poskládal jinak a začal například více pobývat na místech bez elektrické energie, bude CROSSIO LifePower 600 rozhodně tou první věcí, na kterou si při pořizování výbavy pro tuto životní etapu vzpomenu. A chybět u něj rozhodně nebude ani solární panel SolarPower 100W, protože právě spojení těchto dvou produktů mi dává největší smysl a to i přes (subjektivně hodnoceno pohledem laika na podobné produkty) poměrně vysokou cenu.

