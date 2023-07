Hermés začal prodávat nejdražší obal na AirPods na světě

Pravidelní čtenáři LsA jistě vědí, že se čas od času rádi podíváme na novinky od některých věhlasných módních domů, které souvisejí s technologickými vychytávkami. To, co jsem však objevil naposledy při nákupu na Hermés, šokovalo i mě, člověka, který psal o obalech na iPhone nebo AirPods za částky, převyšující cenu samotného produktu. Hermés totiž představilo novou řadu obalů na AirPods, která svou cenou atakuje 20 000 Kč. Většina módních domů jako je Gucci, LV, Valentino či Bottega Veneta totiž s cenou obalů na AirPods dosahuje poloviční částky.

Hermés se toho zkrátka nebojí a nemá problém chtít 19 800 Kč za obal na AirPods, který chrání sluchátka, jejichž cena je třetinová. Když si navíc uvědomíte, že cena Birkinky nebo Kelly, se pohybuje od 8000€ do 12 000€ za běžné modely a její přeprodejní cena je pak dvoj až trojnásobná s tím, že rok od roku ještě dramaticky roste, je mnohem zajímavější se zapsat na seznam čekatelů o Birkinku, pár let počkat a pak mít něco, co má skutečnou hodnotu, protože obal na AirPods, to rozhodně není.