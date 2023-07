Microsoft možná bude muset sáhnout hluboko do kapsy. Počátky případu sahají do roku 2020, kdy majitelé aplikace Slack podali stížnost Evropské komisi na Microsoft, že začleňováním aplikace Teams do balíčku Office zneužívá své dominantní postavení. Micorosft nabídl. že Teams bude nabízet mimo Office, nicméně EK toto řešení nestačí. Případná pokuta může dosahovat až desetiny ročních tržeb, což v případě Microsoftu může být přibližně 20 miliard dolarů.