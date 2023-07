Na světě je první opravitelné nabíjecí pouzdro pro AirPods Pro

Apple se sice na jednu stranu snaží prezentovat jako extrémně ekologická společnost, avšak na stranu druhou to u některých svých produktů s eko pojetím příliš nepřehání. Například takové AirPods jsou od svého prvopočátku prakticky neopravitelné a nezdá se, že by to kalifornského giganta vyloženě trápilo. Jakmile se tedy tato sluchátka rozbijí, namísto opravy je třeba pořídit nová. Velmi zručný kutil Ken Pillonel, který se v minulosti prezentoval například vytvořením prvního iPhonu či AirPods s USB-C však nyní přichází s částečným řešením.

Ken na svůj youtubový kanál nahrál velmi zajímavé video, které zachycuje vývoj a výrobu jeho vlastního nabíjecího pouzdra pro AirPods Pro, které je plně opravitelné. Pouzdro totiž není lepené, ale smontované pomocí šroubků, díky čemuž se dá poměrně jednoduše dostat do jeho útrob a v nich vyměnit vše potřebné v čele s baterií, jejíž životnost je ve výsledku největším problémem AirPods. Kutil tedy ukázal, že řešení celé záležitosti není v žádném případě složité a záleží jen a pouze na Applu, jak se k tomu postaví, respektive za přehodnotí svůj nynější postoj a z lepených neopravitelných nabíjecích pouzder přejde na opravitelná, byť designově trochu méně líbivá. Udržitelnost by však v takovém případě rozhodně zajásala.