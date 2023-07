Mapy.cz se dočkaly dalšího skvělého vylepšení, které zpříjemní jejich používání turistům

Český internetový gigant Seznam.cz si připravil pro jeden ze svých klenotů ve výkladní skříni služeb a aplikací další zajímavé vylepšení, které mu může výrazně pomoci rozšířit jeho oblibu. Řeč je konkrétně o mapových podkladech Mapy.cz, které jsou dostupné i ve formě aplikace na smartphonech, na kterých se těší velké popularitě pro svou skvělou využitelnost. A ta nyní ještě zcela určitě vystřelí.

Všichni, kdo přes léto rádi měníte plavky za pohorky, zpozorněte! Máme vylepšené turistické značení v zahraničí. Třeba v Itálii vás povedou číselná označení, po evropských svatojakubských cestách pak tradiční mušle hřebenatka. — Mapy.cz (@mapy_cz) July 27, 2023

Tentokrát si Mapy.cz připravily konkrétně vylepšení pro zahraniční turistické stezky. Ty jsou nyní v aplikaci lépe značeny, díky čemuž by tak mělo být podstatně jednodušší se na nich zorientovat, což je pro bezproblémovou túru zcela klíčové. Pokud tedy rádi chodíte po turistických stezkách a to i právě v zahraničí, aplikace Mapy.cz by neměla ve vašem telefonu rozhodně chybět, protože se nyní stává podstatně využitelnější než tomu bylo kdykoliv dřív.