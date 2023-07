MagSafe se možná rozšíří z Macu a iPhonu i na iPad

MagSafe možná v budoucnosti nebude výsadou iPhonů a Maců. Apple zkoumá, jak vyrobit folio pouzdro, které chrání iPad nebo jiné zařízení a zároveň zprostředkovává bezdrátové nabíjení.

Právě to je jádrem nově uděleného patentu „Systém bezdrátového nabíjení se současným bezdrátovým přenosem energie na různých frekvencích“.

Z popisu patentu o 13 000 slovech toho lze vyvodit ještě mnohem víc. Například zhruba 23krát zmiňuje „nabíjecí podložku“. To by mohlo naznačovat propojení s nakonec nerealizovaným produktem AirPower společnosti Apple, zároveň zde však nejméně 45krát zaznívá pojem „pouzdro“. „Elektronické zařízení v systému bezdrátového napájení může být provozováno s odnímatelným příslušenstvím, jako je pouzdro,“ uvádí Apple. „Pouzdro může mít tvar folio s krycí částí, která zepředu zakrývá displej elektronického zařízení.“

Bez ohledu na konfiguraci bezdrátové nabíječky se patent týká zařízení, která disponují „koplanárními cívkami pro vysílání a příjem energie“, a to pomocí různých frekvencí, aby tak odbourávala problémy případného rušení.

Na první pohled se nezdá příliš rozumné zařízení, které bude bezdrátově nabíjet jiná zařízení, zatímco bude samo bezdrátově nabíjeno z třetího. Čistě prakticky, by jistě šlo najít efektivnější cesty, pokud jde o bezdrátové předávání energie. Na druhou stranu přesně takto funguje pouzdro pro nabíjení sluchátek AirPods nebo AirPods Pro. Sluchátka nikdy nenabíjíte přímo, ale vložíte je do pouzdra a pak pouzdro položíte na bezdrátovou nabíjecí podložku.

Velká část patentu se zabývá bezdrátovým přenosem a příjmem energie bez ohledu na tvar nebo využití pouzdra, hlavní prezentovaný příklad však s obalem v určité podobě počítá a zahrnuje také alternativu spojení s dalším zařízením, konkrétně v zadní části „obklopené obvodovými bočnicemi a/nebo jinými vhodnými spojovacími strukturami (pásky, klipy, rohové kapsy a podobně)…,“ uvádí dokument.

Společnost Apple upřesňuje, že nabíjeným předmětem je „přenosné elektronické zařízení, jako jsou náramkové hodinky, mobilní telefon, přenosný počítač, tablet nebo příslušenství, jako jsou sluchátka, nebo jiné elektronické zařízení“. Samotný pojem MagSafe zde nijak zmíněn není, nicméně lze narazit na pasáže, jež na něj odkazují. „Odnímatelné příslušenství může obsahovat magnetickou vyrovnávací strukturu“, zmiňuje patent a dále rozvádí, že u něj dojde ke spojení se strukturami stejného typu v elektronickém zařízení nebo v zařízení pro bezdrátový přenos energie, s cílem vyrovnání cívek nabíjecího systému a dosažení vysoké efektivity přenosu.

Uvidíme tedy, zda a v co konkrétně se tento patent promění. Apple však rozhodně myšlenka „přelévání“ a distribuce energie intenzivně zajímá a po neuvedení AirPower by možná bylo na čase si na tomto poli zlepšit reputaci, k čemuž by produkt vzniknutý na základu zmiňovaného patentu mohl napomoci.