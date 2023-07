Chystá se Apple oznámit zásadní novinku pro Apple Pay?

Přestože se v souvislosti s iOS 17 poměrně intenzivně hovořilo o tom, že přinese mimo jiné i určité vylepšení pro Apple Pay a Wallet, poměrně překvapivě se tak nakonec nestalo. Apple nicméně nyní na Twitteru přeci jen naznačil, že nějaké novinky pro Apple Pay na spadnutí jsou. Vyplývá to alespoň ze zprovoznění dvojice hashmoji, tedy hashtagů, vedle kterých se zobrazí určitý symbol, tentokrát konkrétně fajfka.

Hashmoji zprovoznil Apple konkrétně pro výrazy #ApplePay a #PayTheAppleWay. Proč tomu tak učinil je sice v tuto chvíli nejasné, nicméně v minulosti se ukázalo, že byly podobné kroky vždy předzvěstí něčeho většího, zpravidla pak Keynote. Tu sice Apple v létě 100% pořádat nebude, nicméně je možné, že má pro svět připraveno oznámení nějaké zásadní novinky, která s Apple Pay úzce souvisí. Jednat se sice může i o určitý reklamní tah ve snaze ještě více zpopularizovat Apple Pay ve světě, nicméně vzhledem k tomu, že je tato platební služba už nyní extrémně populární a Apple navíc v minulosti nic takového nedělal, zdá se toto vysvětlení jako poměrně nelogické.

Co přesně by se za novinkami pro Apple Pay mohlo skrývat můžeme v současnosti sice jen hádat, nicméně na sociálních sítích rezonuje nejvíce spuštění Apple Pay Later v USA či zprovoznění Apple Pay Cash či Apple Card mimo USA. Doufejme tedy, že na vysvětlení nebudeme muset čekat příliš dlouho.