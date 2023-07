Messi táhne! Diváci Apple TV+ díky němu prudce rostou

MLS je v posledních letech stále sledovanější ligou. Nyní to platí ještě o poznání více, když do Inter Miami zamířil hvězdný Lionel Messi. Nelze tedy čekat nic jiného, než že se zájem o nejvyšší americkou fotbalovou ligu ještě o poznání zvýší. Otazník visí nad odběrateli předplatitelské služby MLS Season Pass, která je dostupná na Apple TV+. Všechna data totiž drží v utajení Apple, má tuto službu k dispozici pro svou platformu na dlouhých 10 let. A zřejmě se nemohlo stát nic lepšího než právě příchod Lionela Messiho.

Podle Sports Business Journal se momentálně blíží počet uživatelů MLS Season Pass jednomu milionu, přičemž ještě v červnu jich bylo údajně zhruba 700 tisíc. Vedení ligy je přesvědčeno, že číslo ještě značně povyroste, až začne Messi pravidelně nastupovat. Vedení soutěže ani zástupcům týmů se údajně nelíbí, že Apple přesné počty předplatitelů tají. Nicméně budou muset „tajnůstkářství“ Applu pravděpodobně překousnout, neboť jablečná společnost je, coby partner pro rozšíření popularity MLS, zcela ideální. Snad v budoucnu Apple počty předplatitelů nastíní, neboť by mohlo být skutečně zajímavé zjistit, jak sledovaností této soutěže přispěl příchod nejlepšího fotbalisty všech dob. Messi má již první zápas za Inter Miami za sebou. Nastoupil jako střídající hráč a v 94. minutě rozhodl z přímého kopu o vítězství svého týmu 2:1.