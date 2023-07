Jak nainstalovat a hrát Call of Duty: Warzone Mobile již dnes!

Podle původního plánu jsme již téměř dva měsíce měli mít možnost hrát Call of Duty: Warzone Mobile. Ten však bohužel nevyšel a minimálně v Evropě si musíme na vydání hry počkat až do 1. 11. 2023. Přesto však v některých státech již CoD Warzone Mobile vyšlo a hráči jej mají možnost hrát bez jakéhokoli omezení. Než nám budou opět někteří jedinci psát do komentáře, že hru již roky hrají, jen upozorníme na fakt, že Call of Duty: Mobile a Call of Duty: Warzone Mobile jsou dvě zcela odlišné hry.

Hra je aktuálně dostupná v Austrálii, Čile, Norsku a Švédsku. Existuje však způsob, jak si hru můžete zahrát již nyní. Kompletní návod, jak si CoD: Warzone Mobile stáhnout přináší jeden z nejznámějších českých streamerů, který se zaměřuje výhradně na CoD a tím je samozřejmě AdisBak. Ten kromě návodu, jak si můžete zahrát hru i vy již dnes, přináší také poměrně obsáhlý gameplay. Pokud se tedy přes léto nudíte, můžete si vyzkoušet Call of Duty: Warzone Mobile.