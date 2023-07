Dlouhodobá recenze FIXED Armor: Jaké je sklo po více než čtvrt roce dennodenního používání?

Na recenzích produktů pro naše magazíny pracuji zpravidla dva týdny až měsíc podle toho, o jak komplexní záležitost se jedná, popřípadě jak daný produkt vlastně funguje. Některé totiž čas vyloženě vyžadují k tomu, aby mě v něm přesvědčily o tom, že je má či naopak nemá smysl vám, našim čtenářům, doporučit. Čas od času se však najde produkt, na který je třeba se zaměřit z podstatně dlouhodobějšího hlediska, jelikož jedině tak jej člověk dokáže ocenit přesně, jak si zaslouží. V takovém případě se daná věc stane de facto součástí mého běžného života, jelikož se s ní setkávám jak v pracovní, tak osobní rovině kvůli nutnosti neustálého testování. A přesně takovou součástí mého života se stalo na přelomu letošního března a dubna tvrzené sklo FIXED Armor, které jsem si nalepil na svůj iPhone a od té doby jej nesundal. A nyní, tedy po více než čtvrt roce, dle mého uzrál čas k jeho zhodnocení pohledem dlouhodobého uživatele.

Výlety, rekonstrukce, pády v autě i doma

Protože nejsem příznivcem dvou a více telefonů pro osobní život, práci a tak podobně, mám jen jeden iPhone, který používám na všechno. Sklo FIXED Armor jsem tedy nalepil na přelomu března a dubna na něj a doufal jsem, že sklo skutečně splní to, co má a já s ním budu spokojen po všech směrech, tedy nejen z hlediska ochrany. Patřím totiž mezi ty uživatele, které extrémně štvou nejrůznější bublinky, odchlíplé rohy a podobné ohavnosti, které se u tvrzených skel po nějakém čase, popřípadě po špatné aplikaci objevují. Aplikace však tehdy proběhla bez problému, takže v mém případě hrozilo jen odlepení se časem kvůli stárnoucímu lepidlu. Nyní však již můžu naštěstí říci, že se nic takového nestalo a nemám pocit, že by se k něčemu takovému i schylovalo. Sklo totiž drží na telefonu přesně tak, jak když jsem jej na něj tehdy nalepil, což je rozhodně super.

Dalším kladem skla je fakt, že za jeho okraji prakticky neulpívají nečistoty. FIXED Armor je totiž jednak velmi úzký a jednak má okraje mírně zaoblené a „podmazané“ lepidlem, díky čemuž nevzniká mezi displejem a sklem takřka žádná mezera, která by sloužila jako zásobník prachu, drobků a tak podobně. Jasně, nějaké to smítečko tam člověk najde, ale nejedná se rozhodně o žádný extrém, který jsem u řady konkurenčních skel měl bohužel „tu čest“ vidět. Z hlediska estetiky zde tedy není ani po více než třech měsících co kritizovat.

Nejdůležitější věcí každého skla je samozřejmě jeho odolnost ať už vůči prasklinám, tak i škrábancům. Jelikož jsem poměrně aktivní člověk a zároveň obyčejný kluk z „baráku“, na kterém je stále co vylepšovat (nyní například zahrada spolu s rekonstrukcí půdy), můj telefon dostává docela zabrat. Snažím se totiž být neustále na přijmu kvůli práci, takže jej s sebou beru často i na místa, kde by jej Tim Cook či jiní lidé z Applu viděli asi docela neradi. Telefon se sklem se mnou tedy například zboural před pár týdny zděné příčky na půdě, přičemž to párkrát celkem schytal ustřeleným kouskem suti (samozřejmě nechtěně). V podobných chvílích zpravidla funguji na jakýsi „survival mode“, takže moc neřeším třeba ani to, jak čistý, respektive špinavý telefon je a když na něm něco potřebuji udělat, zpravidla odepsat na zprávu a tak podobně, prostě jej chytím do ruky a ovládám jej hlava nehlava – tedy i s ostrým prachem na obrazovce pod mými prsty. Ale světě div se, FIXED Armor všechny tyto útrapy nikoliv jen přežilo, ale dokonce překonalo bez ztráty kytičky.

Nemějte mě prosím za blázna, který si neváží telefonu za 35 tisíc korun. Vyjma podobných „survival“ akcí se totiž k němu snažím chovat hezky, abych jej mohl v září prodat na protiúčet za novou generaci iPhonu za co nejvíce peněz. Ostatně, i proto vlastně potřebuji používat co nejlepší tvrzené sklo. Nicméně i přesto se člověku čas od času stane, že mu telefon hloupě někam či někde spadne – ať už doma, venku či třeba v autě. Přiznávám, i takových pádů bylo za poslední měsíce pár, přičemž u některých jsem už tak nějak počítal s tím, že budu pánům do FIXEDu psát se staženýma ušima o další sklo, protože jsem to nynější „rozstřelil“. Ani jeden z pádů však nevedl k jakémukoliv poškození skla! Nejenže se mi nepodařil uštípnout jeho roh či na něm vytvořit pavučinu, ale když sklo nyní hezky vyleštím, vlastně na něm nevidím ani žádné větší vlásečnice, což je úctyhodný výkon.

Na skle mě po dobrých třech měsících testování stále baví i jeho vlastnosti. Zejména skluz prstu po něm je i dnes přesně takový, jaký si pamatuji po jeho nalepení. A jelikož byl tehdy ten srovnatelný se skluzem prstu po displeji iPhonu bez jakékoliv ochrany, chce se mi skoro až říci, že i zhruba dva měsíce před představením nové generace jablečných telefonů si díky FIXED Armor užívám přesně ten pocit, jaký jsem měl poprvé loni v září, když jsem si můj nynější iPhone 14 Pro poprvé vytáhl z krabičky. A to jako fanoušek technologií a těch dotykových zvlášť prostě nemůžu nemilovat.

Resumé

Když mi na konci března tvrzené sklo dorazilo, pánové z FIXED mi o něm říkali, že je vskutku skvělé a věří, že jej budu takto vnímat po určité době stejně. Přiznám se, že tehdy jsem jejich slova nebral úplně vážně, protože přeci jen každá značka na světě kope za svůj produkt a to leckdy i ve chvíli, kdy ví, že nemusí být zcela 100%. Nyní však již mohu s čistým svědomím říci, že podobné myšlenky byly tehdy naprosto zbytečné a FIXED Armor nejenže ukázal své kvality, ale v mých očích upřímně řečeno překonal to, co jsem od něj očekával. Po čtvrt roce mám totiž na telefonu stále sklo ve stavu nového a to včetně jeho vlastností ve formě oleofobní vrstvy sloužící mimo jiné pro příjemný skluz prstu. Právě skluz prstu je přitom jedna z věcí, která se alespoň podle mých zkušeností časem dost zásadně mění kvůli opotřebovávání právě výše zmíněné vrstvy na skle. Některá skla se dokonce po jejím opotřebování používají natolik špatně, že je člověk vymění za nová klidně i ve chvíli, kdy ještě nejsou popraskaná.

Z předešlých řádků je vám už asi jasné, jak bych tedy po více než čtvrt roce sklo FIXED Armor zhodnotil. V mých očích se jedná o špičku mezi skly, která dává smysl i z hlediska své ceny. Odlepit jej v září z mého iPhonu 14 Pro tak pro mne bude docela bolístkou, kterou doufám, že pánové z FIXED rychle zacelí zasláním nového skla pro iPhone 15 Pro, na který z nynějšího modelu samozřejmě přejdu. A to je dle mého vlastně asi to nejdůležitější – vracet se k tomu, co má člověk rád, s čím je spokojen a co na něj udělalo dobrý dojem. Právě takovou věcí totiž FIXED Armor skutečně je.

