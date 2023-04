Recenze FIXED Armor: Tvrzené sklo, které je doslova radost mít na iPhonu

Dokážete si představit používání smartphonu bez nalepeného tvrzeného skla na displeji? Já upřímně nikoliv. Ne, že bych byl vyloženě ničitel elektroniky, ale pár nehod už se mi stalo a ač nebyly fatální, ten nepříjemný pocit ťuknutého či škrábnutého displeje na novém telefonu zkrátka už zažívat nechci. Na druhou stranu, ne každé tvrzené sklo lze označit za kvalitní jak z hlediska ochrany displeje, tak i zpracování. Jak na tom ale v tomto směru je novinka z dílny české společnosti FIXED ve formě skla Armor? Přesně na tuto otázku se vám pokusím (částečně) v následujících řádcích odpovědět. Sklo mám totiž již nějakou chvíli na iPhonu nalepené a nyní nastal čas jej v krátkosti zhodnotit.

Technické specifikace a zpracování

Ještě než se pustíme do hodnocení samotného skla, je třeba si přiblížit jeho technické specifikace. FIXED Armor je temperované tvrzené sklo, u kterého výrobce garantuje tvrdost 9H, díky čemuž si tak můžete být jisti skvělou odolností vůči poškrábání. Jelikož je sklo typu 2,5D, je po krajích mírně zaoblené, díky čemuž jednak vůbec neřeže do prstů a jednak krásně splyne s displejem po aplikaci. Tomu však nenahrávají jen 2,5D hrany, ale taktéž to, že je jeho tloušťka pouhých 0,33 milimetrů, díky čemuž není po správné aplikaci na displeji prakticky vidět. Pokud vás pak zajímá balení, v tom najdete kromě tvrzeného skla i aplikační rámeček a pak už „jen“ stálice, které v balení skel nesmí nikdy chybět – tedy alkoholový a suchý leštící hadřík spolu se samolepkou pro odstraňování prachu. A co se týče kompatibility, skla jsou k dispozici ve verzích pro iPhone 14 Pro, 14 Pro Max, 14 a 13 (Pro/Pro Max).

Testování

Skoro by se mi až chtělo říci, že časy, kdy bylo lepení tvrzených skel stresovou záležitostí, jsou konečně ty tam. Čím dál více výrobců totiž začíná do balení skel přibalovat i speciální instalační rámečky, které aplikaci značně usnadňují, a FIXED naštěstí mezi nimi nechybí. Pokud se tedy pro jeho pancíř na iPhone rozhodnete, můžete si být takřka 100% jisti tím, že se vám podaří nalepit správně. Jediné, co je potřeba si pohlídat, je prach, který se samozřejmě může pod sklo při aplikaci dostat. Pokud si však tuto věc pohlídáte, aplikátor vás už „podrží“, respektive nasměruje k nalepení skla přesně podle představ výrobce. Velmi kladně rovněž hodnotím to, že je sklo „podlepeno“ po celé jeho spodní ploše, díky čemuž jednak k displeji dokonale přilne a jednak dokáže „vcucnout“ malé prachové částice, které vám při aplikaci proklouznou. Ty pak samozřejmě nejsou prakticky vidět.

Musím říci, že ač tvrzená skla používám dlouhé roky, za které jsem jich na iPhonu i díky mé práci vystřídal nespočet, pořád si myslím, že skluz prstu po holém displeji je příjemnější než skluz po povrchu tvrzeného skla. Respektive, myslel jsem si to, než jsem si nalepil FIXED Armor. Nevím, z čeho přesně se jeho oleofobní vrstva skládá, ale na dotyk je opravdu parádní jak z hlediska jemnosti, tak i z hlediska minimálního zachytávání šmouh či otisků prstů. Díky minimální tloušťce skla máte navíc neustále pocit, že na displeji sklo vůbec nemáte, což může být pro leckoho velký benefit. Tuto věc sice já úplně neocením, protože mi skla nevadí, co však naopak ocenit musím, jsou zaoblené hrany. Protože jsem zvyklý na velmi tenké kryty vyráběné například z aramidu, u některých skel se mi stalo, že jsem jejich ostré hrany trochu cítil, protože nebyly „zapuštěny“ pod úroveň krytu. Díky zaoblení však na tuto věc narážet nebudete, což je sice malý, avšak příjemný detail.

Fotogalerie fixed armor sklo 6 fixed armor sklo 5 fixed armor sklo 4 fixed armor sklo 3 fixed armor sklo 2 Vstoupit do galerie

A jak je na tom sklo z hlediska odolnosti? Na tuto otázku vám dnes odpovím z jedné třetiny. To proto, že pro vás kromě tohoto krátkodobého testu chystáme ido budoucna i test dlouhodobý a drop test, ve kterém si užijeme teprve tu pravou zábavu. Nyní vám proto řeknu „jen“ zkušenosti z posledních dvou týdnů, co sklo na iPhonu používám. Vlastně by se mi ale skoro až chtělo říci, že toho moc na vyprávění nemám. Nikoliv však proto, že bych poslední dva týdny proležel v posteli nebo byl v karanténě, ale proto, že sklo zkrátka a dobře přežilo vše, co jsem na něj nastražil – a že toho málo nebylo. Má přítelkyně by vám potvrdila, že jakmile se venku vyčasí, nastává pro mě sezóna zahradních prací a starosti o dům, v rámci kterých se člověk čas od času dostane do trochu krkolomných situací. A protože jsem zvyklý kvůli práci mít telefon neustále u sebe, oklepával se mnou zvětralou omítku na zdi, rovnal kamení na skalce, sešroubovával nejrůznější dřevěné must-have výmysly přítelkyně a tak podobně. Asi vás proto nepřekvapí, že čas od času (upřímně spíše poměrně pravidelně) dostane displej telefonu nějaký ten zásah – ať už odštípnutým kamínkem, odskočeným šroubem nebo třeba „jen“ špinavýma rukama. Nic však na sklu stopu nezanechalo a to i nyní vypadá doslova jako nové.

Sklo jsem samozřejmě testoval i jinak než mým běžným popracovním životem. Cestovalo se mnou na iPhonu i na řadu schůzek a tak podobně a to jak jinak než v kapse spolu s klíči, popřípadě v brašně s MacBookem a nějakými těmi drobnými mincemi, propiskami a dalšími nezbytnostmi. Ani zde nicméně výsledek zřejmě nepřekvapí – sklo dostálo slovům výrobce o perfektní odolnosti a přežilo naprosto vše bez úhony. Ani po dvou týdnech navíc nepociťuji zhoršené vlastnosti oleofobní vrstvy či jakékoliv náznaky odchlipování a tak podobně. Zkrátka a dobře, výtky bych hledal marně.

Resumé

Kdybych měl k hodnocení skla použít trochu abstrakce, řekl bych, že dva týdny testování uplynuly jako voda, ta však pro něj žádnou zkázu nepřinesla. Jak vlastnosti skla z hlediska ovladatelnosti, tak i jeho odolnost na mě zatím dělají velmi dobrý dojem a jsem upřímně zvědav, zda se jej podaří udržet i po dobu několika následujících měsíců. Komplexnější hodnocení si tedy proto raději nechám na později a nyní řeknu, že první dojem, jde-li tak vůbec dvoutýdenní test označit, na mě udělal FIXED Armor vskutku parádní, obzvlášť s ohledem na oproti věhlasnější konkurenci velmi příznivou cenu 699 Kč.

Více informací o skle FIXED Armor se dozvíte zde