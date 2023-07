Twitter zřejmě končí, nahradí ho X

Sociální síť Twitter se prakticky od chvíle, co jí převzal Elon Musk otřásá v základech. Musk se u ní totiž rozhodl změnit celou řadu věcí, což se bohužel leckdy podepsalo nejen na uživatelském komfortu, ale taktéž na funkčnosti sítě jako takové, která chvílemi nebyla vůbec dobrá. Jak se navíc nyní zdá, zemětřesení hned tak neskončí.

V minulosti se Musk nechal hned několikrát slyšet, že přemýšlí nad rebrandingem Twitteru, kterým by do jisté míry započal zbrusu novou éru této sociální sítě. A jak se nyní zdá, od této chvíle nás dělí již jen velmi málo času. O víkendu se totiž na Muskově twitterovém účtu objevily příspěvky, ve kterých informuje o tom, že se brzy se značkou Twitter a s ní spojenými modrými ptáky rozloučíme. A náhrada? Pravděpodobně X. Ano, čtete správně. Tuto doménu totiž Musk již poměrně dlouho vlastní, již z ní na Twitter odkazuje a zdá se, že se proto stane jeho novým domovem. Musk má navíc v současnosti písmeno X na své profilové fotografii na Twitteru s tím, že před pár hodinami napsal, že pokud se mu podaří získat v brzké době dostatečně dobré logo X, vymění za něj ikonického modrého ptáka. Jelikož je však Elon ve svých slovech vždy dost abstraktní, v tuto chvíli lze jen stěží říci, co přesně si pod rebrandingem představit stejně jako je těžké říci, jak rychle k němu dojde.