Threads: majitel Facebooku spustil vlastní Twitter

Společnost Meta Platforms, pod kterou spadá mimo jiné Facebook, Instagram nebo například WhatsApp, spustila novou sociální síť Threads. Ta je obdobou Twitteru a je založena na čistě textové komunikaci. Aplikace je sice již nyní dostupná ve více než 100 zemích světa, bohužel země EU mezi ně nepatří a to kvůli problémům s osobními údaji. Meta byla již několikrát pokutována za předávání osobních údajů mimo EU a tak se rozhodla, že zatím nebude s Threads riskovat. První příspěvek na Threads patřil Marku Zuckerbergovi, CEO společnosti Meta a zakladateli Facebooku. Ten uživatele přivítal a během pár minut měl již tisíce lajků.

Do Threads se není nutné registrovat, stačí vám účet na Instagramu nebo Facebooku a můžete začít psát příspěvky o délce maximálně 500 znaků, což je výrazně víc než na Twitteru, který je omezen na 280 znaků a do nedávna dokonce jen na 140 znaků. Právě možnost použít Instagram, respektive Facebook pro přihlášení do sociální sítě Threads je její aktuálně nejsilnější stránkou. Abyste si ji mohli vyzkoušet, nemusíte se nikde registrovat a začít přispívat můžete okamžitě. Instagram má měsíčně přes 2 miliardy aktivních uživatelů, zatím co Twitter „pouze“ 364 milionů.

Za připomenutí stojí také to, že Twitter v loňském roce koupil Elon Musk, což řada uživatelů nenese zrovna radostně a proto je možné, že alternativu v podobě nové sociální sítě podobné Twitteru přivítají. Ten se navíc v poslední době potýká s řadou technických problémů, díky kterým dokonce nemohla většina užiatelů během posledního víkendu na Twitter psát příspěvky.