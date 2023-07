Apple začal vývojářům půjčovat testovací Vision Pro

Čekání je u konce. Apple totiž dnes na svém vývojářském portálu spustil možnost zápůjček testovacích verzí nedávno představeného Vision Pro vývojářům. Pokud tedy patříte mezi vývojáře i vy a počítáte s tím, že aplikace pro Vision Pro budete vytvářet, přes vývojářský web Applu si lze o testovací sadu zažádat.

Kromě hardwaru jako takového získají vývojáři, kteří se k headsetu dostanou, od Applu pomocnou ruku v nastavení a integraci zařízení, dále pak konzultaci ohledně uživatelského rozhraní aplikací spolu s feedbackem k jejich možnému vylepšení. K dispozici ale bude třeba i pomoci na úrovni kódu aplikace pro řešení problému v něm, nicméně v tomto případě může vývojář zažádat o pomoc maximálně dvakrát za dobu testu.

Podmínky zápůjčky Vision Pro jsou nicméně velmi striktní. V podmínkách použití totiž stojí například to, že zařízení musí zůstat tam, kam bylo dodáno, přičemž se musí jednat o soukromý, zabezpečený pracovní prostor přístupný pouze vývojářům, kteří byli schváleni pro práci s ním. Apple navíc počítá s tím, že bude s vývojáři v úzkém kontaktu a to jak kvůli feedbacku k produktu, tak právě i kvůli potenciálním kontrolám. Navíc platí, že dostat se k testovacímu headsetu bude dle všeho poměrně složité. Kalifornský gigant totiž počítá s tím, že bude veškeré žádosti o zápůjčku vyhodnocovat a produkt poskytovat podle toho, jak zajímavý software daný vývojář či vývojářský tým pro něj chystá. I na to se totiž Apple v dotazníku ptá.