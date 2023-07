Souhrn spekulací: Apple GPT, objektiv iPhonu 16 Pro Max a kapacita baterií letošních iPhonů

Po menší odmlce vám na stránkách našeho magazínu opět přinášíme souhrn spekulací, souvisejících se společností Apple. Řeč bude například o interním AI projektu Applu, ale také o fotoaparátu iPhonu 16 Pro Max nebo o kapacitě baterií letošních modelů iPhonů.

AI projekt z dílny Applu

Nejrůznější nástroje, využívající umělou inteligenci, berou v posledních měsících svět doslova útokem. Není tedy nijak zarážející, že ani Apple nehodlá v tomto směru zůstávat pozadu. Analytik agentury Bloomberg Mark Gurman v průběhu uplynulého týdne v této souvislosti uvedl, že cupertinská společnost chystá vlastní verzi ChatGPT. Apple podle Gurmana pracuje na AI projektech, které by měly představovat konkurenci pro zmíněný ChatGPT. Apple údajně vyvinul vlastního interního chatbota, zatím ale nemá jasnou strategii, co se týče případného vytvoření spotřebitelského AI produktu. Interní chatbot funguje na základě AI frameworku s názvem Ajax.

iPhone 16 Pro Max objektiv

Spekulace, týkající se iPhonů řady 16, kolují po internetu již nějakou dobu, a to i přes to, že tyto modely spatří světlo světa teprve na podzim příštího roku. Velkému zájmu se v tomto směru těší zejména zadní objektiv budoucího iPhonu 16 Pro (Max). Ten by měl podle nejnovějších – byť zatím samozřejmě nepotvrzených – informací nabídnout periskopický teleobjektiv s ohniskovou vzdáleností více než 300 mm. Úctyhodný optický zoom není u konkurence ničím neobvyklým, v případě jablečných smartphonů by se ale jednalo o velmi vítanou premiéru.

iPhone 15 Pro baterie

Kromě obvyklých spekulací se v dnešním souhrnu našel prostor také pro jeden nedávný únik. Ten se týká iPhonu 15 Pro, který bude představen již letos na podzim. Na čínské sociální sít Weibo se v průběhu uplynulého týdne začaly objevovat zprávy o kapacitě baterie letošních modelů smartphonů, a jedná se o opravdu potěšující čísla, jak ostatně můžete vidět níže:

Kapacita baterie iPhone 15 je 3877 mAh

Kapacita baterie iPhone 15 Plus je 4912 mAh

Kapacita baterie iPhone 15 PRo je 3650 mAh

Kapacita baterie iPhone 15 Pro Max je 4852 mAh

Navýšení kapacity baterie je něco, po čem uživatelé (nejen) u iPhonů každý rok volají. Pokud se spekulace ukáží jako pravdivé, bude se ve srovnání s loňskými modely jednat o opravu potěšující skok.