Proč jsou fotografie u iPhone v režimu kamery přiblíženy víc než v režimu fotoaparátu

To, že lze při natáčení iPhonem pořizovat fotografie není žádným tajemstvím a čas od času jistě tuto funkci použil každý z nás. Přece jen fotografie mají zcela jinou kvalitu, než dělat si následně z videa nějaké screenshoty. Co však některé uživatele jistě zaujalo je fakt, že pokud začnete natáčet videa a zvolíte režim trojnásobného zoomu u iPhone 14 Pro, tedy toho největšího, který iPhone opticky umí nabídnout, pak je přiblížení mnohem větší, než když se rozhodnete pouze fotografovat a zvolíte při režimu fotoaparátu taktéž trojnásobný zoom. Ostatně dobře to je vidět v náši galerii níže, kde si můžete porovnat trojnásobné přiblížení při režimu natáčení a režimu focení.

Fotogalerie iphone camera 3x zoom iphone photo 3x zoom iphone camera zoom iphone 3x zoom Vstoupit do galerie

Vyfocené záběry v režimu videa jsou skutečně výrazně přiblíženější než v případě, kdy fotíte v klasickém režimu fotoaparátu. Pokud byste si však mysleli, že si focením v režimu natáčení pomůžete a vaše fotografie získají větší zoom, jste bohužel na omylu. Stačí totiž vzít výsledné fotografie a podívat se na jejich rozlišení. Zatímco klasická fotografie vyfocená iPhonem 14 Pro má rozlišení 4032×3024 pixelů, fotografie vyfocena při režimu videa má rozlišení 3840×2160 pixelů a vidět je i rozdíl v jejich kvalitách. Fotografie vyfocena v režimu natáčení totiž fotí pouze to, co snímá kamera s použitím optické stabilizace a okolí snímku, které se při natáčení využívá pro stabilizaci zkrátka vynechává. Záběr se tak sice na první pohled jeví přiblíženější, ale je to stejný efekt, jako když z klasické fotografie vystřihnete kus a ten poté roztáhnete. Focení při používání režimu videa je tedy skutečně jen nouzové řešení, jak si neopakovatlené věci, které chcete mít jak na videu, tak na fotce vyfotit. Žádný „hack“, jak mít větší zoom bohužel iPhone nenabízí.