The Elder Scrolls Online je nyní ke stažení zdarma!

Mezi milovníky RPG her bychom zřejmě jen stěží hledali někoho, kdo ještě nikdy neslyšel o The Elder Scrolls Online. Jedná se totiž bez jakékoliv nadsázky o jedno z nejznámějších a nejhranějších RPG titulů všech dob s neuvěřitelně velkou hráčskou základnou. Jeho standardní cena je 499 Kč, nicméně díky akci, kterou nyní spustil Epic na svém Games Store, jej nyní můžete získat zcela zdarma.

The Elder Scrolls Online je masivní multiplayerová online hra (MMORPG) založená na populárním světě série The Elder Scrolls. Hra je vyvinuta společností ZeniMax Online Studios a vydána společností Bethesda Softworks. Hráči se ocitají ve fantastickém světě Tamrielu, kde mohou prozkoumávat rozsáhlé lokace, včetně známých měst jako Skyrim, Morrowind, či Cyrodiil. Každý hráč si může vytvořit vlastní postavu s unikátním vzhledem a schopnostmi, volit mezi různými rasami a třídami. Hra nabízí epický příběhový režim s bohatými questy, které hráče zavedou do hlubin Tamrielova dějství. Hráči se mohou zapojit do bojů s ostatními hráči v PvP (player versus player) bitvách, které se odehrávají v otevřených světových zónách nebo na speciálních bojových polích. Elder Scrolls Online také umožňuje hráčům spolupracovat a tvořit skupiny pro plnění náročných PvE (player versus environment) dungeonů a raidů. Hra průběžně přidává nový obsah, jako jsou rozšíření a aktualizace, které rozšiřují svět Tamrielu a přinášejí nové příběhy a výzvy. Zkrátka a dobře, o zábavu je zde postaráno. Ale pozor, The Elder Scrolls Online lze z Epic Games Store stáhnout jen do čtvrtka 27. července 16:59. Raději si jej tedy do své knihovny přidejte co nejdříve, ať na něj nezapomenete. Po přidání vám v ní samozřejmě zůstane již navždy.

The Elder Scrolls Online stáhnete zdarma zde